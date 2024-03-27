Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака на 27 марта.

Ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 27 марта.

Ваше ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков Зодиака уже здесь с предсказанием на 27 марта.



Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Мир

Сделай это. Каждый раз, когда вы стремитесь стать лучшей версией себя, насколько это возможно, вы создаете волну во вселенной и в своем мире, которую трудно игнорировать.

Вы меняете вещи, в том числе и свое будущее. Ваши усилия меняют вашу собственную жизнь, и все это к лучшему.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Маг.

Дело не всегда в том, кого вы знаете. Бывают моменты, когда ваши навыки помогут вам выжить.

Тот факт, что вы входите в отрасль, в которую раньше не входил никто из ваших знакомых, не означает, что ваш успех будет ограничен.

Вы доберетесь туда, где нужно, потому что сливки всегда поднимаются наверх.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Справедливость

Когда люди поступают неправильно, на какое-то время им это может сходить с рук, но в конце концов карма, а иногда и законы, настигают их.

Возможно, вы никогда не увидите, чтобы это произошло, но это та часть, от которой вам нужно отказаться.

Суть в том, что то, как человек управляет своей жизнью, со временем изменится.

Итак, постарайтесь не беспокоиться о том, получат ли они когда-нибудь то, что заслуживают.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Сила

В конце концов дела улучшаются. Трудно снова и снова брать себя в руки, противостоять своим страхам или справляться с тем, что, по вашему мнению, могло бы быть лучше.

Вы учитесь корректировать свои ожидания и образ мышления.

И хотя это довольно трудная задача, вы приближаетесь к цели постепенно.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Умеренность.

Пусть все происходит само собой. Ты волнуешься. То, что, по вашему мнению, может произойти, технически может. Но это не значит, что так и будет.

У жизни есть забавный способ все изменить, когда вы меньше всего этого ожидаете.

Живите в данный момент. Это очень хорошо. Беспокойтесь о завтрашнем дне, когда оно наступит.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Солнце.

Жизнь — это то, что вы из нее делаете. То, на чем вы решите сосредоточиться, определит момент.

Возможно, вы не увидите светлой стороны в конце темной тучи, но со временем ситуация начнет улучшаться. Будьте оптимистом, даже если вы реалистичны.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей.

Вы — источник энергии. Вы так усердно работаете, чтобы добиться цели, и может показаться, что вы идете против невозможного.

Это когда вам нужно отдать ситуации все, что у вас есть, даже если вы чувствуете, что другие этого не делают.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Императрица.

Доверяй себе. Жизнь полна отвлекающих факторов, поэтому, когда вы строите планы и кто-то предлагает что-то, вам не нужно преследовать его идею.

Ваша идея – это то, что сейчас важнее всего. Скажите «спасибо» и отключитесь от того, что пытается отвлечь вас от ваших целей.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Иерофант.

Правила важны, но если вы понимаете, что что-то не подходит для этого времени и это необходимо изменить, скажите об этом открыто.

Вам не обязательно следовать за толпой. У вас есть собственный разум.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Тройка Жезлов.

Вы в зоне. Дела начинают становиться намного лучше. Для вас это творческое время.

Признайте это и используйте свои свежие взгляды и отличные идеи, чтобы добиться успеха.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Рыцарь Мечей.

Есть причина, почему ты на грани. В последнее время вы можете чувствовать себя несчастным и склонным к спорам. Но это не ваша обычная ситуация.

Вы находитесь под большим давлением. Поэтому вместо того, чтобы отрицать свои чувства, заявите об этом и найдите решение, которое поможет разрядить ситуацию.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Четверка Пентаклей.

Будьте консервативны в своих расходах. У денег есть язык, и они также хотят вашего уважения.

Конечно, вы можете использовать их для развлечения, но всегда помните, что человек, который оплачивает окончательные расходы, когда вы неразумно используете деньги, — это вы сами.

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