Ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 27 марта.
Ваше ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков Зодиака уже здесь с предсказанием на 27 марта.
Овен (21 марта – 19 апреля)
Карта Таро: Мир
Сделай это. Каждый раз, когда вы стремитесь стать лучшей версией себя, насколько это возможно, вы создаете волну во вселенной и в своем мире, которую трудно игнорировать.
Вы меняете вещи, в том числе и свое будущее. Ваши усилия меняют вашу собственную жизнь, и все это к лучшему.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Карта Таро: Маг.
Дело не всегда в том, кого вы знаете. Бывают моменты, когда ваши навыки помогут вам выжить.
Тот факт, что вы входите в отрасль, в которую раньше не входил никто из ваших знакомых, не означает, что ваш успех будет ограничен.
Вы доберетесь туда, где нужно, потому что сливки всегда поднимаются наверх.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Карта Таро: Справедливость
Когда люди поступают неправильно, на какое-то время им это может сходить с рук, но в конце концов карма, а иногда и законы, настигают их.
Возможно, вы никогда не увидите, чтобы это произошло, но это та часть, от которой вам нужно отказаться.
Суть в том, что то, как человек управляет своей жизнью, со временем изменится.
Итак, постарайтесь не беспокоиться о том, получат ли они когда-нибудь то, что заслуживают.
Рак (21 июня – 22 июля)
Карта Таро: Сила
В конце концов дела улучшаются. Трудно снова и снова брать себя в руки, противостоять своим страхам или справляться с тем, что, по вашему мнению, могло бы быть лучше.
Вы учитесь корректировать свои ожидания и образ мышления.
И хотя это довольно трудная задача, вы приближаетесь к цели постепенно.
Лев (23 июля – 22 августа)
Карта Таро: Умеренность.
Пусть все происходит само собой. Ты волнуешься. То, что, по вашему мнению, может произойти, технически может. Но это не значит, что так и будет.
У жизни есть забавный способ все изменить, когда вы меньше всего этого ожидаете.
Живите в данный момент. Это очень хорошо. Беспокойтесь о завтрашнем дне, когда оно наступит.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Карта Таро: Солнце.
Жизнь — это то, что вы из нее делаете. То, на чем вы решите сосредоточиться, определит момент.
Возможно, вы не увидите светлой стороны в конце темной тучи, но со временем ситуация начнет улучшаться. Будьте оптимистом, даже если вы реалистичны.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Карта Таро: Восьмерка Пентаклей.
Вы — источник энергии. Вы так усердно работаете, чтобы добиться цели, и может показаться, что вы идете против невозможного.
Это когда вам нужно отдать ситуации все, что у вас есть, даже если вы чувствуете, что другие этого не делают.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Карта Таро: Императрица.
Доверяй себе. Жизнь полна отвлекающих факторов, поэтому, когда вы строите планы и кто-то предлагает что-то, вам не нужно преследовать его идею.
Ваша идея – это то, что сейчас важнее всего. Скажите «спасибо» и отключитесь от того, что пытается отвлечь вас от ваших целей.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Карта Таро: Иерофант.
Правила важны, но если вы понимаете, что что-то не подходит для этого времени и это необходимо изменить, скажите об этом открыто.
Вам не обязательно следовать за толпой. У вас есть собственный разум.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Карта Таро: Тройка Жезлов.
Вы в зоне. Дела начинают становиться намного лучше. Для вас это творческое время.
Признайте это и используйте свои свежие взгляды и отличные идеи, чтобы добиться успеха.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Карта Таро: Рыцарь Мечей.
Есть причина, почему ты на грани. В последнее время вы можете чувствовать себя несчастным и склонным к спорам. Но это не ваша обычная ситуация.
Вы находитесь под большим давлением. Поэтому вместо того, чтобы отрицать свои чувства, заявите об этом и найдите решение, которое поможет разрядить ситуацию.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Карта Таро: Четверка Пентаклей.
Будьте консервативны в своих расходах. У денег есть язык, и они также хотят вашего уважения.
Конечно, вы можете использовать их для развлечения, но всегда помните, что человек, который оплачивает окончательные расходы, когда вы неразумно используете деньги, — это вы сами.
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