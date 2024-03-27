Все, що вам потрібно знати про сівбу та вирощування цибулі, можна знайти тут.

Цибуля – універсальна культура, яка буває різних кольорів та підходить для різних цілей на кухні.

Виростити цибулю можна з насіння, але набагато простіше і швидше виростити її з сівачки (невеликі цибулини).

Більшість з них піддаються термічній обробці, а це означає, що вони з меншою ймовірністю злітатимуть (давати квіти), що запобігає набуханню цибулі.

З однієї маленької цибулини виростає одна велика цибулина. Садіть їх восени або навесні на відстані 10-15 см один від одного в добре підготовлений, вологоутримуючий, родючий грунт на відкритому сонці.

Слідкуйте за тим, щоб на ділянці не було бур'янів, а в посушливі періоди поливайте. Збирайте цибулю, коли вона стане достатньо великою, щоб її можна було їсти, або коли листя стане коричневим і почне в'янути.

Скільки часу росте цибуля?

Луку потрібно 90-100 днів, щоб дозріти з насіння, що становить близько чотирьох місяців. Цибуля з сівачки готова до збору приблизно через 80 днів, тобто трохи менше трьох місяців.

Як посіяти цибулю насінням?

Посійте насіння в горщик або лоток з вологим компостом на відстані близько 1 см один від одного.

Коли саджанці підростуть, пікіруйте їх та пересадіть у свіжий універсальний компост без торфу. Після того, як саджанці вкореняться, пересадіть їх у сад на відстані 10-15 см один від одного.

Як садити цибулю-сівок?

Перед посадкою цибулю-сівок замочувати не потрібно. Садіть їх на відстані 10–15 см один від одного, залишаючи між рядами відстань 30 см.

Посадіть цибуля трохи нижче поверхні ґрунту, так, щоб були видні тільки кінчики, у вологоутримуючий родючий ґрунт, в ідеалі з великою кількістю добре перепрілих органічних речовин, таких як садовий компост.

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