Все, что вам нужно знать о посеве и выращивании лука, можно найти здесь.

Лук — универсальная культура, которая бывает разных цветов и подходит для разных целей на кухне.

Вырастить лук можно из семян, но гораздо проще и быстрее вырастить его из севка (небольшие луковицы).

Большинство из них подвергаются термической обработке, а это означает, что они с меньшей вероятностью будут слетать (давать цветы), что предотвращает набухание лука.

Из одной маленькой луковицы вырастает одна большая луковица. Сажайте их осенью или весной на расстоянии 10–15 см друг от друга в хорошо подготовленную, влагоудерживающую, плодородную почву на открытом солнце.

Следите за тем, чтобы на участке не было сорняков, а в засушливые периоды поливайте. Собирайте лук, когда он станет достаточно большим, чтобы его можно было есть, или когда листва станет коричневой и начнет увядать.

Сколько времени растет лук?

Луку требуется 90–100 дней, чтобы созреть из семян, что составляет около четырех месяцев. Лук из севка готов к сбору примерно через 80 дней, то есть чуть менее трех месяцев.

Как посеять лук семенами?

Посейте семена в горшок или лоток с влажным семенным компостом на расстоянии около 1 см друг от друга.

Когда саженцы подрастут, пикируйте их и пересадите в свежий универсальный компост без торфа. После того, как саженцы укоренятся, пересадите их в сад на расстоянии 10–15 см друг от друга.

Как сажать лук-севок?

Перед посадкой лук-севок замачивать не нужно. Сажайте их на расстоянии 10–15 см друг от друга, оставляя между рядами расстояние 30 см.

Посадите лук чуть ниже поверхности почвы, так, чтобы были видны только кончики, в влагоудерживающую плодородную почву, в идеале с большим количеством хорошо перепревших органических веществ, таких как садовый компост.

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