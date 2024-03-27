Державна прикордонна служба України повідомила, що заблукалих «альпіністів» врятували в горах Закарпаття.
Про це повідомила пресслужба відомства у Фейсбук.
Повідомляється, що протягом двох діб троє молодих людей без спорядження та запасів їжі шукали дорогу до Румунії, проте заблукали.
Відомо, що близько трьох кілометрів до кордону чоловіки дійти не змогли.
Молодики потрапили в поле зору прикордонників, яким довелося «туристів» нагодувати та відігріти. Вже потім на них склали адмінпротоколи.
Українці у коментарях відреагували на новину про заблукалих "альпіністів":
"Чисто з юридичної точки зору запитання: а як ви встановили умисел на перетин кордону? На скільки мені відомо, то сам факт перебування в українських горах ще не є правопорушенням. P. S. Я проти незаконного перетину кордону",
"З такою витривалістю їх необхідно в піхоту! Сподіваюсь, цих мужніх майбутніх військових на облік у ТЦК поставлять та на мед.комісію відправлять. Неможна втрачати таких кадрів",
"Це ж треба бути такими тупими, щоб лізти через кордон… у військо таких краще не брати",
"А чого лиця позакривали?".
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