В горах Закарпатья заблудились трое молодых людей без снаряжения и запасов пищи.

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что заблудившихся «альпинистов» спасли в горах Закарпатья.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Фейсбуке.

Сообщается, что в течение суток трое молодых людей без снаряжения и запасов пищи искали дорогу в Румынию, однако заблудились.

Известно, что около трех километров до границы мужчины дойти не смогли.

Молодые люди попали в поле зрения пограничников, которым пришлось «туристов» накормить и отогреть. Уже потом на них составили админпротоколы.

Украинцы в комментариях отреагировали на новость о заблудившихся "альпинистах":

"Чисто с юридической точки зрения вопрос: а как вы установили умысел на пересечение границы? На сколько мне известно, то сам факт пребывания в украинских горах еще не является правонарушением. PS Я против незаконного пересечения границы",

"С такой выносливостью их необходимо в пехоту! Надеюсь, этих мужественных будущих военных на учет в ТЦК поставят и на медкомиссию отправят. Нельзя терять таких кадров",

"Это же надо быть такими тупыми, чтобы лезть через границу… в армию таких лучше не брать",

"А чего лица позакрывали?".

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