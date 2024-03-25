Мобілізація в Україні продовжується, тому військовий повідомив, що солдат ЗСУ має папірцями доводити, що він отримав поранення.

Боєць бригади “Буревій” Юрій Маленок на позивний "Артист" вважає, що з ЗСУ необхідно прибрати "совдепію".

"Рік я перебуваю в лікарні. Те, що я побачив, з чим зіткнувся. Папери, ти повинен довести, як ти отримав поранення. Чи отримав ти поранення на бойових. Тобто виходить, якщо ти не знайдеш трьох свідків, які напишуть цей рапорт, то тобі можуть не зарахувати це поранення", – повідомив Маленок.

Він додав, що через "Дію" та цифрові сервіси у розпал мобілізації в Україні все можна робити онлайн, проте наразі збирати паперові документи та довідки повинні солдати.

"А чому? Чому не держава? Чи, наприклад, найняти людей, щоб вони цим займалися? Я вважаю, що це совдепія. Не дай Боже, в тебе якогось папірця не буде, вже питання, а де ти був тоді? А як це так? А якщо форму 100 загубив – це перше, що тобі після поранення виписують, – тобі потрібно буде їхати туди, де надавали першу медичну допомогу, і якщо вони дадуть тобі цю довідку, то тоді будуть надавати виплати. А якщо не дадуть, як довести солдату, що він отримав поранення на бойових? Це смішно”, – вважає Маленок.

Джерело: ТСН.

До слова, під час мобілізації в Україні, громадянам, які уникають виконання військового обов'язку, готується покарання у вигляді штрафу розміром 300 тисяч гривень та жорстких обмежень.

Новий законопроєкт щодо мобілізації містить положення про обов'язкову верифікацію для військовозобов'язаних.

Громадяни мають пройти цю процедуру протягом 120 днів після затвердження акта урядом та впровадження електронного кабінету. Тим, хто не виконає це вчасно, загрожують серйозні наслідки, зазначив журналіст Юрій Бутусов .

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Коли закінчиться мобілізація в Україні: названо дату.