Мобілізація в Україні триває, тим часом, працівники ТЦК прокоментували інцидент, що стався днями у Львові.

Мобілізація в Україні продовжується, нещодавно у мережі спалахнув скандал через відео, де чоловіки у формі силою затримали місцевого волонтера.

Про побиття волонтера повідомила його дружина, опублікувавши відповідне відео.

За її словами, проти чоловіка застосовували силу, утримували у військкоматі, погрожували та порвали одяг, розбили окуляри й телефон.

У військкоматі відреагували та заявили, що працівники ТЦК та СП на відео, мають бойовий досвід, численні поранення та державні нагороди.

Крім того, у Львівському ТЦК додали, що львівський волонтер "спровокував конфлікт" із працівниками РТЦК та СП під час мобілізації в Україні.

"Громадянин представників ТЦК провокував на конфлікт. Як з'ясувалося пізніше, він не уточнював свої військово-облікові дані. Під час зміни місця проживання у 7 денний термін не став на облік у ТЦК та СП за новим місцем проживання. Водночас відмовився від проходження ВЛК", - йдеться у повідомленні.

Проте відомо, що за цим фактом у розпал мобілізації в Україні проводиться перевірка та будуть прийняті усі необхідні заходи.

У коментарях до публікації ТЦК українці поділилися думками щодо події.

"На відео - честь і гідність принизили людині, яку запхали силоміць у бус. Дотримуйтесь правового поля. Уточніть дані, вручіть повістку, а не такі дії. Тоді не буде жодних претензій",

"Всі чоловіки призивного віку,хто добровільно не став на облік в ТЦК, є злочинці",

"З кожним таким випадком я прямо горю від бажання повернутись в Україну. Ви найкращий мотиватор в такий час триматись подалі від того безладу, який ви зробили...",

"Чекаємо від вас результати перевірки. Дякуємо що ви пояснюєте громаді, що відбувається".

Читайте також:

Можуть мобілізувати лише за їхньою згодою: у ТЦК розповіли про важливе правило при мобілізації

«Тату, будь ласка, виходь на зв'язок»: українки показали останні повідомлення своїм загиблим Героям

Коли закінчиться мобілізація в Україні: названо дату.