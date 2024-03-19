Мобилизация в Украине продолжается, тем временем работники ТЦК прокомментировали произошедший на днях инцидент во Львове.

Мобилизация в Украине продолжается, недавно в сети разразился скандал из-за видео, где мужчины в форме силой задержали местного волонтера.

Об избиении волонтера сообщила его жена, опубликовав соответствующее видео.

По ее словам, против мужчины применяли силу, содержали в военкомате, угрожали и порвали одежду, разбили очки и телефон.

В военкомате отреагировали и заявили, что работники ТЦК и СП на видео имеют боевой опыт, многочисленные ранения и государственные награды.

Кроме того, во Львовском ТЦК добавили, что львовский волонтер "спровоцировал конфликт" с работниками РТЦК и СП во время мобилизации в Украине.

"Гражданин представителей ТЦК провоцировал на конфликт. Как выяснилось позже, он не уточнял свои военно-учетные данные. Во время смены места жительства в 7 дневный срок не стал на учет в ТЦК и СП по новому месту жительства. В то же время отказался от прохождения ВЛК" ", – говорится в сообщении.

Однако известно, что по этому факту в разгар мобилизации в Украине проводится проверка и будут приняты все необходимые меры.

В комментариях к публикации ТЦК украинцы поделились мнениями о произошедшем.

"На видео - честь и достоинство унизили человеку, которого запихнули насильно в бус. Соблюдайте правовое поле. Уточните данные, вручите повестку, а не такие действия. Тогда не будет никаких претензий",

"Все мужчины призывного возраста, кто добровольно не стал на учет в ТЦК, есть преступники",

"С каждым таким случаем я прямо горю от желания вернуться в Украину. Вы лучший мотиватор в такое время держаться подальше от того беспорядка, который вы сделали...",

"Ожидаем от вас результатов проверки. Спасибо, что вы объясняете происходящему общине".

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Когда закончится мобилизация в Украине: названа дата .