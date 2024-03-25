Мобилизация в Украине продолжается, поэтому военный сообщил, что солдат ВСУ должен бумажками доказывать, что получил ранения.

Боец бригады "Буревій" Юрий Маленок на позывной "Артист" считает, что с ВСУ необходимо убрать "совдепию".

"Год я нахожусь в больнице. То, что я увидел, с чем столкнулся. Бумаги, ты должен доказать, как ты получил ранения. Получил ли ты ранения на боевых. То есть получается, если ты не найдешь трех свидетелей, которые напишут этот рапорт, то тебе могут не засчитать это ранение", – сообщил Маленок.

Он добавил, что через "Дію" и цифровые сервисы в разгар мобилизации в Украине все можно делать онлайн, однако собирать бумажные документы и справки должны солдаты.

"А почему? Почему не государство? Или, например, нанять людей, чтобы они этим занимались? Я считаю, что это совдепия. Не дай Бог, у тебя какой-то бумажки не будет, уже вопрос, а где ты был тогда? А как это да? А если форму 100 потерял – это первое, что тебе после ранения выписывают, – тебе нужно будет ехать туда, где оказывали первую медицинскую помощь, и если они дадут тебе эту справку, то тогда будут предоставлять выплаты. доказать солдату, что он получил ранения на боевых, это смешно", - считает Маленок.

Источник: ТСН .

К слову, во время мобилизации в Украине гражданам, которые избегают выполнения воинской обязанности, готовится наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч гривен и жестких ограничений.

Новый законопроект по мобилизации содержит положения об обязательной верификации для военнообязанных.

Граждане должны пройти данную процедуру в течение 120 дней после утверждения акта правительством и внедрения электронного кабинета. Тем, кто не выполнит это вовремя, чреваты серьезные последствия, отметил журналист Юрий Бутусов.

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Когда закончится мобилизация в Украине: названа дата .