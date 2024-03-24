За даними Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, особам, які народилися у 2007 році, почали вручати повістки для приписки.

Відповідно до цих повісток, людина повинна особисто з'явитися на призовних дільницях територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання. "Допризовники, які проживають на території міста чи району, зобов'язані прибути на визначені призовні дільниці, пред'явивши необхідний перелік документів особисто", — зазначено в повідомленні.

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки підкреслив, що хлопці повинні з'явитися на дільницях у визначений строк, який вказаний у повістці. Приписна кампанія відбувається по всій території України.

"У випадку, якщо допризовник не може з'явитися на дільниці у встановлений час, мають бути важливі причини. Приписна кампанія необхідна для включення хлопців до військового обліку, визначення кількості майбутніх військовозобов'язаних, встановлення їхніх особистих якостей, професій та рівня освіти", — пояснюють у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Також варто зауважити, що посвідчення про приписку до призовної дільниці видається громадянам, які були приписані до призовних дільниць і після проходження комісії щодо приписки були визнані придатними для військової служби, тимчасово непридатними або потребують лікування.

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