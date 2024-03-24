17-летних ребят требуют появиться на военных участках в указанный срок, указанный в повестке.

По данным Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, родившимся в 2007 году лицам начали вручать повестки для приписки.

Согласно этим повесткам человек должен лично появиться на призывных участках территориальных центров комплектования и социальной поддержки по месту жительства. "Допризывники, проживающие на территории города или района, обязаны прибыть на определенные призывные участки, предъявив необходимый перечень документов лично", - говорится в сообщении.

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки подчеркнул, что ребята должны появиться на участках в установленный срок, указанный в повестке. Приписная кампания проходит по всей территории Украины.

"В случае, если допризывник не может появиться на участке в установленное время, должны быть важные причины. Приписная кампания необходима для включения ребят в военный учет, определение количества будущих военнообязанных, установление их личных качеств, профессий и уровня образования", – объясняют в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Также следует отметить, что удостоверения о приписке к призывному участку выдается гражданам, приписанным к призывным участкам и после прохождения комиссии по приписке были признаны пригодными для военной службы, временно непригодными или нуждающимися в лечении.

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