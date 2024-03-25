На Закарпатті десятки місцевих мешканців перекрили дороги, протестуючи проти масової мобілізації.

На Закарпатті організатори акції вимагають, щоб повістки чоловікам вручали цивілізованим та законним методом.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у Telegram.

За словами журналіста, кілька десятків жінок перекрили трасу Київ-Чоп із вимогами щодо "мобілізації та проти ТЦК".

Вони безперервно ходили пішохідним переходом.

Проїзд звільнили поліцейські та додали, що організатора протесту затримали.

Відомо, що на місці, де перекрили рух у межах Мукачівського району, стежать за порядком співробітники поліції.

Дані внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань із попередньою правовою кваліфікацією ст. 279 Кримінального кодексу України.

"Продовжуються слідчі дії та заходи, причетні будуть притягнуті до відповідальності", - повідомили у поліції Закарпаття.

Нагадаємо, продовжує збільшувати кількість постраждалих внаслідок жорстокої атаки ворога на Київ уранці 25 березня.

Станом на 12-50 відомо про 7 постраждалих у Печерському районі столиці, з них 2 госпіталізовані.

Також відомо, що серед постраждалих дівчинка 16 років та 26-річна вагітна жінка.

Аварійно-рятувальні роботи продовжуються, під завалами можуть перебувати люди. У будівлі однієї зі шкіл розгорнуто штаб допомоги Червоного Хреста.

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