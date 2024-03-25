На Закарпатье десятки местных жителей перекрыли дороги, протестуя против массовой мобилизации.

На Закарпатье организаторы акции требуют, чтобы повестки мужчинам вручали цивилизованным и законным методом.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в Telegram.

По словам журналиста, несколько десятков женщин перекрыли трассу Киев-Чоп с требованиеми относительно "мобилизации и против ТЦК".

Они непрерывно ходили по пешеходному переходу.

Проезд освободили полицейские и добавили, что организатора протеста задержали.

Известно, что на месте, где перекрыли движение в пределах Мукачевского района следят за порядком сотрудники полиции.

Данные внесены в в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией ст. 279 Уголовного кодекса Украины.

"Продолжаются следственные действия и меры, причастные будут привлечены к ответственности», - сообщили в полиции Закарпатья.

Напомним, продолжает увеличивать количество пострадавших в результате жестокой атаки врага на Киев утром 25 марта.

По состоянию на 12-50 известно о 7 пострадавших в Печерском районе столицы, из них 2 госпитализированы.

Также известно, что среди пострадавших девочка 16 лет и 26-летняя беременная женщина.

Аварийно-спасательные работы продолжаются, под завалами могут находиться люди. В здании одной из школ развернут штаб помощи Красного Креста.

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