На Закарпатье организаторы акции требуют, чтобы повестки мужчинам вручали цивилизованным и законным методом.
Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в Telegram.
По словам журналиста, несколько десятков женщин перекрыли трассу Киев-Чоп с требованиеми относительно "мобилизации и против ТЦК".
Они непрерывно ходили по пешеходному переходу.
Проезд освободили полицейские и добавили, что организатора протеста задержали.
Известно, что на месте, где перекрыли движение в пределах Мукачевского района следят за порядком сотрудники полиции.
Данные внесены в в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией ст. 279 Уголовного кодекса Украины.
"Продолжаются следственные действия и меры, причастные будут привлечены к ответственности», - сообщили в полиции Закарпатья.
Напомним, продолжает увеличивать количество пострадавших в результате жестокой атаки врага на Киев утром 25 марта.
По состоянию на 12-50 известно о 7 пострадавших в Печерском районе столицы, из них 2 госпитализированы.
Также известно, что среди пострадавших девочка 16 лет и 26-летняя беременная женщина.
Аварийно-спасательные работы продолжаются, под завалами могут находиться люди. В здании одной из школ развернут штаб помощи Красного Креста.
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