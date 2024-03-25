Астрологиня зробила попередження на коридор затемнень у березні-квітні 2024 для знаків Зодіаку.

Україна увійшла до коридору затемнень, який триватиме у березні та квітні, пише Politeka.net.

Місячне затемнення почалося 25 березня о 06:53 за київським часом. Його пік буде о 09:12, закінчиться воно об 11:32 за Києвом, а загалом триватиме 4 години 39 хвилин.

Через два тижні, 8 квітня, відбудеться сонячне затемнення.

Астрологи вважають, що затемнення впливають на настрій людей, їхній психологічний стан а, отже, і події.

Представники усіх знаків Зодіаку можуть відчувати посилення страхів, перепади настрою, пригнічені емоції, діяти імпульсивно.

Під час цього коридору затемнень у березні і квітні астрологи не радять проявляти ініціативу, робити рішучі кроки і приймати доленосні рішення.

«Оскільки в момент затемнення відбувається, як правило, щось ситуативне, а вплив енергій Затемнення більший, аніж кілька днів до і після, тому кожен із нас уже може відчувати цей вплив, бо енергії уже витали з 10.03 і будуть відчуватися нами аж до 20.04. Тож можна упевнено сказати, що ми вже в Коридорі - кульмінація переживань у нас на Місячне затемнення, а ситуація подій по Сонячному», - каже астрологиня і авторка каналу «Scorpio».

Зі її словами, місячне затемнення 25.03 «більше по внутрішній трансформації».

«У кожного з нас відбудуться події, які спричинять переживання для змін базових установок, стереотипів, способу мислення, яке уже не діє, але за яке ми чіпляємося», - розповіла астрологиня.

При цьому не слід чекати, що буде багато подій. Але буде багато переосмислення попередніх ситуацій.

«Коридор закладає розвиток подій, який ще півроку програватиметься дуже ефектно, тобто, ми ніби в ньому застрягаємо на півроку, тому усе, що ми зараз започаткували (а проігнорувати усе це не вийде, бо енергії нас самі увімкнуть в якусь подію чи ситуацію), буде розвиватись протягом півроку», - пояснила експертка.

Місячне затемнення, за її словами, по енергіях не дуже потужне. Але це період, який приносить кармічні події, тобто такі, що матимуть важливі та довготривалі наслідки. Період нестабільності та змін в сфері партнерства.

Під час затемнення Венера з Юпітером та Ураном утворять гармонійний аспект, що може принести гарні ідеї, буде стимулювати потяг до свободи та винахідливість, будуть успішними нестандартні дії.

«Тому під час Коридору Затемнень занотовуйте свої ідеї, щоб пізніше в сприятливий період розпочати їх реалізацію», - радить астролог.

Експертка також радить звернути увагу на те, що Коридор Затемнень дає можливість прискорити певні процеси, вирішити питання, реалізувати свої бажання. Проте, приймаючи важливі рішення, «будьте готовими нести відповідальність за свої вчинки».

«Сонячне затемнення найбільш потужне і буде впливати саме подіями, тим більше цього разу надтісний зв'язок з кармічними вузлами, тому біля дати 08.04 особлива увага на події - вони нестимуть кармічне значення….», - розповіла експерт з прогнозів.

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