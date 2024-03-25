Астрологиня сделала предупреждение в коридор затемнений в марте-апреле 2024 года для знаков Зодиака.

Украина вошла в коридор затемнений, который продлится в марте и апреле, пишет Politeka.net.

Лунное затмение началось 25 марта в 06:53 по киевскому времени. Его пик будет в 09:12, закончится оно в 11:32 по Киеву, а вцелом будет длиться 4 часа 39 минут.

Через две недели, 8 апреля, произойдет солнечное затмение.

Астрологи считают, что затемнения влияют на настроение людей, их психологическое состояние и, следовательно, события.

Представители всех знаков Зодиака могут ощущать усиление страхов, перепады настроения, угнетенные эмоции, действовать импульсивно.

Во время этого коридора затемнений в марте и апреле астрологи не советуют проявлять инициативу, делать решительные шаги и принимать судьбоносные решения.

«Поскольку в момент затмения происходит, как правило, что-то ситуативное, а влияние энергий затмения больше, чем несколько дней до и после, поэтому каждый из нас уже может испытывать это влияние, потому что энергии уже витали с 10.03 и будут ощущаться нами вплоть до 20.04. Так что можно уверенно сказать, что мы уже в Коридоре – кульминация переживаний у нас на Лунное затмение, а ситуация событий по Солнечному», – говорит астролог и автор канала «Scorpio» .

По ее словам, лунное затмение 25.03 «больше по внутренней трансформации».

«У каждого из нас произойдут события, которые повлекут за собой переживания для изменений базовых установок, стереотипов, уже недействующего образа мышления, но за которое мы цепляемся», - рассказала астролог.

При этом нельзя ожидать, что будет много событий. Но будет много переосмыслений предыдущих ситуаций.

«Коридор закладывает развитие событий, которое еще полгода будет проигрываться очень эффектно, то есть мы будто в нем застряем на полгода, поэтому все, чему мы сейчас положили начало (а проигнорировать все это не получится, потому что энергии нас сами включат в какое-то событие или ситуацию), будет развиваться в течение полугода», – объяснила экспертка.

Лунное затмение, по ее словам, по энергиям не очень мощное. Но это период, который приносит кармические события, то есть имеющие важные и долговременные последствия. Период нестабильности и перемен в сфере партнерства.

Во время затемнения Венера с Юпитером и Ураном образуют гармоничный аспект, который может принести хорошие идеи, будет стимулировать тягу к свободе и изобретательности, будут успешными нестандартные действия.

«Поэтому во время Коридора Затемнений записывайте свои идеи, чтобы позже в благоприятный период приступить к их реализации», - советует астролог.

Эксперт также советует обратить внимание на то, что Коридор Затемнений дает возможность ускорить определенные процессы, решить вопросы, реализовать свои желания. Однако, принимая важные решения, «будьте готовы нести ответственность за свои поступки».

«Солнечное затмение наиболее мощное и будет влиять именно событиями, тем более на этот раз сверхтесная связь с кармическими узлами, поэтому около даты 08.04 особое внимание на события - они будут нести кармическое значение…», - рассказала эксперт по прогнозам.

Последние новости Украины:

Гороскоп Таро на 25 марта для всех знаков Зодиака: кому следует подумать о будущем

Небеса осуществят их мечты: названы знаки Зодиака, которым очень повезет в апреле.

Топ-6 женщин по знаку Зодиака, привлекающих всех.