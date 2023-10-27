Під час Місячного затемнення рекомендується дотримуватись певних правил і заборон.

Місячне затемнення у 2023 році буде частковим затемненням, яке відбудеться 28 жовтня.

Місячне затемнення у жовтні 2023 року відбудеться 28 жовтня – воно відбудеться у знаку зодіаку Овен.

Місячне затемнення 2023 року, що потрібно робити:

У цей день рекомендується займатися медитацією з повною відданістю під час місячного затемнення.

Також рекомендується в день місячного затемнення приймати ванну до і після місячного затемнення.

Місячне затемнення 2023 року: чого не можна робити

Не починайте у цей день жодних сприятливих дій, таких як заручини, купівля нового автомобіля та прийом на нову роботу.

2. Не готуйте і не їжте під час Місячного затемнення.

3. Уникайте будь-яких фізичних стосунків або близькості під час затемнення або доби.

4. Не рекомендується входити до храмів і церков.

5. Уникайте використання гострих предметів під час затемнення, таких як ніж, ножиці, голка тощо.

6. Не спіть під час місячного затемнення.

Деякі астрологи також попереджають, що повня може спричиняти загострення захворювань і психічних розладів.

Астрологи попереджають, що це може спричинити загострення захворювань та психічних розладів.

Джерело: The times .

Місячне затемнення - унікальне астрономічне явище, воно відбувається, коли Земля знаходиться між Сонцем і Місяцем і Місяць потрапляє в тінь або півтінь Землі.

Місячні затемнення продовжуються довше сонячних, тому місячне затемнення може зайняти приблизно 3 години.

За словами астрологів, апогей затемнення відбудеться цієї суботи, 28 жовтня о 23:14.

Астрологи попереджають про емоційні «гойдалки», фахівці радить намагатися відстежувати емоційні реакції та перебувати у стані спокою.

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