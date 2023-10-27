Місячне затемнення у 2023 році буде частковим затемненням, яке відбудеться 28 жовтня.
Місячне затемнення у жовтні 2023 року відбудеться 28 жовтня – воно відбудеться у знаку зодіаку Овен.
Місячне затемнення 2023 року, що потрібно робити:
У цей день рекомендується займатися медитацією з повною відданістю під час місячного затемнення.
Також рекомендується в день місячного затемнення приймати ванну до і після місячного затемнення.
Місячне затемнення 2023 року: чого не можна робити
- Не починайте у цей день жодних сприятливих дій, таких як заручини, купівля нового автомобіля та прийом на нову роботу.
2. Не готуйте і не їжте під час Місячного затемнення.
3. Уникайте будь-яких фізичних стосунків або близькості під час затемнення або доби.
4. Не рекомендується входити до храмів і церков.
5. Уникайте використання гострих предметів під час затемнення, таких як ніж, ножиці, голка тощо.
6. Не спіть під час місячного затемнення.
Деякі астрологи також попереджають, що повня може спричиняти загострення захворювань і психічних розладів.
Астрологи попереджають, що це може спричинити загострення захворювань та психічних розладів.
Джерело: The times .
Місячне затемнення - унікальне астрономічне явище, воно відбувається, коли Земля знаходиться між Сонцем і Місяцем і Місяць потрапляє в тінь або півтінь Землі.
Місячні затемнення продовжуються довше сонячних, тому місячне затемнення може зайняти приблизно 3 години.
За словами астрологів, апогей затемнення відбудеться цієї суботи, 28 жовтня о 23:14.
Астрологи попереджають про емоційні «гойдалки», фахівці радить намагатися відстежувати емоційні реакції та перебувати у стані спокою.
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