Во время Лунного затмения рекомендуется соблюдать определенные правила и запреты.

Лунное затмение в 2023 году будет частичным затмением, которое произойдет 28 октября.

Лунное затмение в октябре 2023 года произойдет 28 октября - оно состоится в знаке зодиака Овен.

Лунное затмение 2023, что нужно делать:

В этот день рекомендуется занимайться медитацией с полной преданностью во время лунного затмения.

Также рекомендуется в день Лунного затмения принимать ванну до и после лунного затмения.

Лунное затмение 2023: чего нельзя делать

Не начинайте в этот день никаких благоприятных действий, таких как помолвка,, покупка нового автомобиля и прием на новую работу.

2. Не готовьте и не ешьте во время Лунного затмения.

3. Избегайте любых физических отношений или близости во время затмения или времени суток.

4. Не рекомендуется входить в храмы и церкви.

5. Избегайте использования острых предметов во время затмения, таких как нож, ножницы, иголка и так далее.

6. Не спите во время лунного затмения.

Астрологи предупреждают, что это может вызвать обострение заболеваний и психических расстройств.

Источник: The times.

Лунное затмение – уникальное астрономическое явление, оно происходит, когда Земля находится между Солнцем и Луной и Луна попадает в тень или полутень Земли.

Лунные затмения продолжаются дольше солнечных, поэтому лолное лунное затмение может занять примерно 3 часа.

По словам астрологов, апогей затмения произойдет в эту субботу, 28 октября в 23:14.

Астрологи предупреждают об эмоциональных «качелях», специалисты советует пытаться отслеживать эмоциональные реакции и находиться в состоянии покоя.

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