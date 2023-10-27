Лунное затмение в 2023 году будет частичным затмением, которое произойдет 28 октября.
Лунное затмение в октябре 2023 года произойдет 28 октября - оно состоится в знаке зодиака Овен.
Лунное затмение 2023, что нужно делать:
В этот день рекомендуется занимайться медитацией с полной преданностью во время лунного затмения.
Также рекомендуется в день Лунного затмения принимать ванну до и после лунного затмения.
Лунное затмение 2023: чего нельзя делать
- Не начинайте в этот день никаких благоприятных действий, таких как помолвка,, покупка нового автомобиля и прием на новую работу.
2. Не готовьте и не ешьте во время Лунного затмения.
3. Избегайте любых физических отношений или близости во время затмения или времени суток.
4. Не рекомендуется входить в храмы и церкви.
5. Избегайте использования острых предметов во время затмения, таких как нож, ножницы, иголка и так далее.
6. Не спите во время лунного затмения.
Астрологи предупреждают, что это может вызвать обострение заболеваний и психических расстройств.
Источник: The times.
Лунное затмение – уникальное астрономическое явление, оно происходит, когда Земля находится между Солнцем и Луной и Луна попадает в тень или полутень Земли.
Лунные затмения продолжаются дольше солнечных, поэтому лолное лунное затмение может занять примерно 3 часа.
По словам астрологов, апогей затмения произойдет в эту субботу, 28 октября в 23:14.
Астрологи предупреждают об эмоциональных «качелях», специалисты советует пытаться отслеживать эмоциональные реакции и находиться в состоянии покоя.
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