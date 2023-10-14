По данным астрономии и Международного астрономического союза, в Солнечной системе в общей сложности восемь основных планет, вращающихся вокруг Солнца.

Второе и последнее солнечное затмение 2023 года выпадает на субботу, 14 октября 2023 года.

Солнечное затмение окажет благоприятное и неблагоприятное воздействие на все знаки зодиака.

Влияние солнечного затмения на различные знаки зодиака будет следующим:

Овен: Для представителей Овна это солнечное затмение окажет влияние на профессиональную деятельность и здоровье. На рабочем фронте уроженцы Овна ваши подчиненные поддержат вас в принятии трудных решений, но вам, возможно, придется столкнуться с некоторым психологическим давлением в офисе. Также может быть вероятность рецидива какого-либо старого заболевания.

Телец: Тельцы будут склонны к получению знаний. Но вы почувствуете некоторое психическое напряжение. Вы почувствуете недостаток концентрации в работе, что, вероятно, повлияет на вашу эффективность работы. Здоровье ребенка может вызвать у вас стресс. Вам нужно будет избегать любых спекуляций и рисков. Влюбленным следует избегать споров по бессмысленным вопросам.

Близнецы: Близнецы почувствуют смешанные последствия этого солнечного затмения. В вашей натуре будет не хватать терпения, вы можете быть поспешны в своих действиях и решениях. Если вы планируете новые инвестиции в недвижимость, то вам придется отложить принятие решения на несколько дней. Вам также нужно будет заботиться о старших членах вашей семьи. Если вы планируете переехать в другое место, то это решение нужно будет отложить на несколько дней.

Рак: Раки ощутят смешанные последствия этого солнечного затмения. Вы можете начать новый проект, над которым вам нужно будет хорошо потрудиться. Вероятно, вы добьетесь успеха благодаря упорным усилиям. В это время вы можете планировать короткие рабочие поездки. Ваша сеть будет расти. Но также будет вероятность внезапного изменения вашего профиля работы или внезапного перевода на работу.

Лев: Львы почувствуют неоднозначное влияние этого затмения на свою семью. Вы будете заняты семейными событиями. С помощью своих коммуникативных навыков вы добьетесь успеха на профессиональном фронте. Вы будете более вежливы со всеми окружающими, что повысит вашу репутацию. Но есть вероятность увеличения ваших расходов, что отразится на ваших сбережениях.

Дева: Это солнечное затмение произойдет в знаке зодиака Дева, следовательно, это солнечное затмение окажет внутреннее воздействие на людей, уроженцев Девы. Вы почувствуете снижение уверенности в себе. Вы почувствуете, что прилагаете усилия для самоанализа и самоконтроля. Вы планируете начать какую-то новую работу, но из-за растерянности почувствуете некоторые трудности с принятием решений.

Весы: Это солнечное затмение будет иметь смешанные последствия для представителей знака зодиака Весы. Вы почувствуете себя оторванным от своих обязанностей. Вы постараетесь выполнить поставленные задачи в спешке. Но в этот период вам принесут пользу ваши зарубежные контакты. Если вы планируете мигрировать за границу, сейчас самое время. Но ваши непредвиденные расходы увеличатся.

Скорпион: Представители зодиака Скорпион могут рассчитывать на открытие новых источников дохода. Ваши старые инвестиции могут принести некоторую прибыль. Но вам нужно будет внимательно прочитать документы, прежде чем делать новые инвестиции. Вы также, вероятно, будете иметь полный контроль над своими противниками и соперниками.

Стрелец: Стрельцы будут заняты своей работой и профессиональным фронтом. В офисе вы почувствуете психологическое давление, связанное с работой. Ваше начальство будет вмешиваться в вашу работу, из-за чего вы почувствуете душевное волнение. Также будет вероятность вашего неожиданного перевода на работу. Возникнет психическое беспокойство из-за каких-то препятствий в вашей текущей работе. Ваши упорные усилия смогут принести вам неожиданный успех.

Козерог: Козероги могут ощущать неоднозначные последствия этого солнечного затмения. Критическая ситуация, которая сохраняется уже некоторое время, скорее всего, окажется под контролем. Вы можете запланировать рабочую поездку за границу. Ваша духовная сила увеличится. Вы можете спланировать религиозную поездку. Вы можете пойти куда-нибудь с друзьями или семьей.

Водолей: Водолеи ощутят неоднозначные последствия этого солнечного затмения. В это время вы будете находиться в фазе самоанализа и самофильтрации. Вы попытаетесь исправить свои ошибки, что принесет вам успех в ближайшем будущем. Вам нужно будет прекратить попытки начать новую работу.

Рыбы: Представители Рыб почувствуют неоднозначные последствия этого солнечного затмения. Если вы планируете начать новый бизнес в партнерстве, то вам придется отложить принятие решения на несколько дней. Вы можете рассчитывать на получение заказов в своем бизнесе. Женатым людям придется отложить решение, связанное с браком, на несколько дней.

Источник: The times.

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