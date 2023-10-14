Гороскоп Таро на неделю с 16 по 22 октября 2023 года для всех знаков Зодиака, у кого будут испытания в любви, и кому придется преодолевать препятствия.

Добро пожаловать на расклад Таро с 16 по 22 октября 2023 года.

Каждый знак зодиака здесь тянет карту, которая «магически» связана с тем, что произойдет на этой неделе, и нам стоит обратить на это внимание.

То, что есть, не может быть ничем иным, как тем, что есть. Если вам выбрана карта Таро, ее выбирает судьба.

Мы здесь просто для того, чтобы интерпретировать, впитывать и учиться.

На этой неделе мы все работаем со многими противоположными транзитами, которые находятся в «квадрате», что означает, что нам придется столкнуться с препятствиями.

Некоторых может даже ожидать конец отношений.

Нашими главными двигателями будут Луна в трине с Нептуном, Луна в Стрельце, Луна в квадрате с Сатурном и Луна в квадрате с Венерой. Нам на помощь придут транзиты Луны в Козероге, Солнца в секстиле Луны и Луны в секстиле Меркурия.

Карты Таро помогут определить, что это означает для человека, поэтому давайте сосредоточимся на каждом знаке зодиака и карте Таро, которая была выбрана в качестве ориентира того, какой неделя сложится для всех нас.

Овен

(21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Девятка Жезлов , перевернутая.

Хотя эта неделя, возможно, не принесет вам именно того, чего вы ждали, вы чувствуете, что у вас достаточно сил и выносливости, чтобы продолжать идти вперед, несмотря ни на что. Хорошо, значит, дела идут не так, как вы планировали... но всегда есть следующая неделя. Вы не думаете, что придется долго ждать, поскольку знаете, что добьетесь успеха, если просто будете держаться и выстоять. Вы нацелены на приз, и ничто не помешает вам и вашей решимости.

Телец

(20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Рыцарь Мечей

Вам предстоит посетить важные места на этой неделе и важную информацию, которой вы можете поделиться с несколькими людьми. Потенциально вы можете стать человеком, который изменит чью-то жизнь, и хотя ваш стиль может быть не таким уж вежливым, вы все равно знаете, как выполнить свою работу. Вы поступите правильно, даже если это будет сделано неумело. Вы будете полезны и прямолинейны в течение недели с 16 по 22 октября 2023 г., и ваши усилия будут оценены по достоинству.

Близнецы

(21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Королева Мечей, перевернутая.

Если вас попросят совета, вы, возможно, пожалеете о своем участии, поскольку на этой неделе, с 16 по 22 октября 2023 г., вам предстоит побыть одному. Вам не хотелось бы ничего больше, чем почивать на лаврах и заниматься учебой, поэтому, если кто-то решит перешагнуть границу и войти в ваш мир, вы, возможно, не будете с ним так милы, как им хотелось бы. На этой неделе вы были грубы, но честны. У вас есть свои принципы, и вы их придерживаетесь. Все, чего вы хотите, — это чтобы вас не беспокоили, вот и все.

Рак

(21 июня – 22 июля)

Карта Таро : Рыцарь Пентаклей.

На этой неделе у вас есть хорошие новости, которыми вы можете поделиться, и они действительно финансовые и приятные. Вы собираетесь позволить кому-то заняться чем-то, что принесет пользу вам обоим, подразумевая, что вы и ваш романтический партнер теперь можете позволить себе то, чего вы оба давно хотели. Хотя вы чувствуете себя уверенно и счастливо от того, что это обновление происходит, вы не проявляете в этом высокомерия или дерзости. Благодарность здесь является ключевым моментом, и она у вас есть в избытке.

Лев

(23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Тройка Жезлов

Вы чувствуете, что ваше видение приведет вас туда, где вы хотите быть, и вы не откажетесь от него, что бы кто ни говорил. На этой неделе могут быть моменты, когда вы чувствуете, что тяжесть мира лежит исключительно на ваших плечах, но вы не против... потому что это ваше видение, и вы верите, что, если вы будете придерживаться его, вы получите все, что вам нужно. . С 16 по 22 октября 2023 г. вы стоите в одиночестве и сражаетесь за то, во что верите. Все, что вы видите, — это победа.

Дева

(23 августа – 22 сентября)

Карта Таро : Отшельник.

Как следует из этого, «Отшельник» говорит о проведении времени в одиночестве в поисках знаний и мудрости. В течение недели с 16 по 22 октября 2023 г. вы узнаете, что единственный способ понять что-то, что у вас на уме, — это обсудить это в частном порядке. В это время вы не спрашиваете мнения и не принимаете советов. Вам нужно разобраться со всем в свободное время и почувствовать, что свет реализации уже здесь, ожидая, когда вы его обнаружите.

Весы

(23 сентября – 22 октября)

Карта Таро : Умеренность.

Всегда интересно, когда Весы вытягивают карту, которая является картой Весов, и Умеренность — это, вообще-то, ваше дело. То, как все будет развиваться в течение недели с 16 по 22 октября 2023 г., будет зависеть от того, насколько вы будете стоять на своем и сохранять спокойствие, несмотря на все драмы и потрясения, которые могут произойти на вашем пути. На этой неделе вы сделаете выбор, который избавит вас от безумия, которое может быть связано с работой. Вы нацелены на приз, и вас это не остановит.

Скорпион

(23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Тройка Пентаклей, перевернутая.

Эта неделя, с 16 по 22 октября 2023 г., натолкнет вас на мысль, что вам нужно набраться терпения, чтобы получить желаемое. Что-то на работе вас расстраивает. Не о чем беспокоиться, но вы не можете не чувствовать, что вас обходят вниманием. Вы чувствуете, что заслуживаете лучшего на рабочем месте, но вы также осознаете, что это может быть просто ваша паранойя. Вы справитесь. Постарайся не задумываться об этом, Скорпион.

Стрелец

(22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро : Королева Кубков, перевернутая.

Возможно, вы не являетесь тем, кого другие назвали бы идеальным романтическим партнером, но вы настолько устоялись, что выработали почти невозможные стандарты. Вы не против быть «Королевой» в течение недели с 16 по 22 октября 2023 г., даже если ваше восприятие кажется перевернутым, что означает, что у вас есть свои идеалы, и вы не будете играть с кем-либо, кто не соответствует им. ваши высокие стандарты.

Козерог

(22 декабря – 19 января)

Карта Таро : Паж Пентаклей

Вы всегда умели многое учуять, и в течение недели с 16 по 22 октября 2023 года вы снова сможете довериться своему носу, потому что с вами вот-вот произойдет что-то действительно замечательное в плане финансовой выгоды. Вы сделали правильный шаг, и это удивляет даже вас, поскольку вы не считали это верным. Тем не менее, вы здесь и пожинаете плоды всей тяжелой работы, которую вы проделали в прошлом. Вы что-то задумали, но разве это не всегда?

Водолей

(20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Король Мечей, перевернутая.

Хотя вы знаете, что являетесь проницательным человеком, вы не всегда наиболее чувствительны, когда дело касается чувств других людей, и на этой неделе, 16–22 октября 2023 г., вы, возможно, нанесете удар кому-то из ваших близких, заставив его чувствовать себя шокированным и растерянным из-за своего решения так жестко на них напасть. Вы считаете, что другие сверхчувствительны , но не считаете, что сами можете быть бесчувственными или лишенными чувствительности.

Рыбы

(19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Верховная Жрица

Эта неделя, с 16 по 22 октября 2023 г., научит вас, что нельзя полагаться только на аффирмации и что вам нужно выйти и СДЕЛАТЬ что-нибудь в отношении того, что вы хотите изменить. Вы тот, кто вложил всю свою веру в невидимое. Хотя вы твердо верите в Закон Притяжения , эта неделя показывает, что вы должны делать больше, чем просто «думать», как вещи возникают. Здесь требуются собственные усилия; без этого это просто пустая мысль.

Источник: yourtango.com.

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