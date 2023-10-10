Некоторые знаки зодиака в ближайшем будущем ждут нелегкие времена, пишет Politeka.net.
Известная астролог и эксперт по прогнозам Наталья Власенко на своей странице в Инстаграм, рассказывая об астропрогнозе для знаков зодиака на октябрь, сообщила, в частности, что ждет в октябре Тельцов.
Оказалось, что астропрогноз на октябрь для Тельцов подразумевает напряжение между домом и работой. По словам астролога, у родившихся под знаком Тельца могут ждать тяжесть и стресс.
Также астролог отметила, что некоторые тельцы в октябре изменят социальный статус, будут что-то оформлять, делать операции или уколы красоты.
«Я бы сказала, что месяц для вас не простой, возможны неожиданно навалившиеся проблемы, недоброжелатели, разрывы» , - говорит эксперт по прогнозам.
Также во второй половине октября здоровье тельцов может дать о себе знать. Кроме того, не лучшим будет и душевное состояние.
Как оказалось, потрепает октябрь и родившихся под знаком Рак. Астролог, рассказывая о прогнозе на октябрь для Раков, не скрывает:
«Рак – бедные рачки, хотела бы написать что-то хорошее, но… вас сейчас потрепает и это актуально вплоть до конца ноября».
По словам астролога, в октябре Раки могут претерпеть стрессы, трансформации, важные изменения дома и в семье.
Гороскоп для Раков также подразумевает покупки, короткие поездки и поломки машины.
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