Астролог предупредила, кого из знаков зодиака ждут проблемы, стресс и трудности и как долго это продлится.

Некоторые знаки зодиака в ближайшем будущем ждут нелегкие времена, пишет Politeka.net.

Известная астролог и эксперт по прогнозам Наталья Власенко на своей странице в Инстаграм, рассказывая об астропрогнозе для знаков зодиака на октябрь, сообщила, в частности, что ждет в октябре Тельцов.

Оказалось, что астропрогноз на октябрь для Тельцов подразумевает напряжение между домом и работой. По словам астролога, у родившихся под знаком Тельца могут ждать тяжесть и стресс.

Также астролог отметила, что некоторые тельцы в октябре изменят социальный статус, будут что-то оформлять, делать операции или уколы красоты.

«Я бы сказала, что месяц для вас не простой, возможны неожиданно навалившиеся проблемы, недоброжелатели, разрывы» , - говорит эксперт по прогнозам.

Также во второй половине октября здоровье тельцов может дать о себе знать. Кроме того, не лучшим будет и душевное состояние.

Как оказалось, потрепает октябрь и родившихся под знаком Рак. Астролог, рассказывая о прогнозе на октябрь для Раков, не скрывает:

«Рак – бедные рачки, хотела бы написать что-то хорошее, но… вас сейчас потрепает и это актуально вплоть до конца ноября».

По словам астролога, в октябре Раки могут претерпеть стрессы, трансформации, важные изменения дома и в семье.

Гороскоп для Раков также подразумевает покупки, короткие поездки и поломки машины.

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