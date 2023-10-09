Кожен знак зодіаку отримає одну карту Таро для свого гороскопу 9 жовтня 2023 року, ось що чекає на вас, ваших друзів і сім'ю.

Гороскоп Таро для кожного знака Зодіаку на 9 жовтня 2023 року, дізнайтеся, що готує вам щоденне читання карток Таро вашого знаку зодіаку в понеділок, 9 жовтня 2023 року.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Повішений.

Терпіння, терпіння та ще раз терпіння. Це те, що потрібно, коли як карту Таро на день у вас є Повішений. Ви повинні бути терплячими до себе і до відносин, які змушують вас чекати, поки хтось у всьому розбереться. Для першого знаку зодіаку, лідера зодіаку це може бути добре. Ви можете побачити, що не працює, на що витрачається час (і чому). Це чудова інформація для здійснення позитивних змін у майбутньому.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Колесо Фортуни.

Помста може бути солодкою на смак, але чи справді ви хочете додати негативну карму у своє життя? Очистити негативну карму досить складно. Можливо сьогодні ви захочете поділитися з кимось своїми думками, але дозвольте кармі мати справу з ним безпосередньо. Ніколи не знаєш, чи піднесе те, що робить людина, цінний урок, без твоєї участі. Витратьте свій час на більш важливі та позитивні речі, наприклад, на себе.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Справедливість у перевернутому положенні.

Сьогодні не вдалий час, щоб ризикувати, коли справа доходить до заперечення того, що говорить закон. Якщо у вас судовий позов, не вступайте в нього з гнівом. Шукайте мудрої поради. Не беріть справу до рук; у співпраці та співтоваристві більше сили та могутності.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Світ, перевернута.

Тобі ще стільки належить навчитися прямо зараз. Причина, через яку справи йдуть не так швидко, як вам хотілося б, полягає в тому, що ви захищені від зростання без коріння, яке вам потрібно, щоб залишатися в безпеці. Ви можете відчувати розчарування від того, як повільно рухається життя, але довіряйте процесу. Все відбувається заради вашого найвищого блага.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Диявол, перевернута.

Гарні новини. Те, що так довго вас спокушало, більше не залишиться. Коли ви виставите охорону та захистите себе, ви зрозумієте, що ви набагато сильніше за все, що намагається вас знищити. Вашу стійкість доведено.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Путівник, перевернута.

Вам подобається бути інтровертом, але сьогодні настав час вийти із зони комфорту та робити те, що, як ви знаєте, вам потрібно робити. Ви маєте що сказати. Ви маєте людей, з якими вам потрібно поспілкуватися. Можливо, вам подобається тиха безпека вашого будинку, але світ чекає.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Помірність.

Ви надто багато думали, а це означає, що хтось інший повинен пояснити вам свою позицію трохи докладніше. Ви хочете мати душевний спокій, і найкращий спосіб знайти його – попросити про це. Не припускай, Терези. Будьте відкриті і ясно висловлюйте свої думки та почуття.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Суд у перевернутому положенні.

Повісити там. сьогодні один із тих днів, коли невпевненість у собі показує свою потворну голову. Ви відчуваєте так багато емоцій, і багато з них можуть збити вас з пантелику сьогодні. Замість того, щоб намагатися боротися з ними, попросіть розкрити їхнє значення для вашого життя. Іноді може бути корисно побачити ті сфери вашого життя, в яких ви почуваєтеся найбільш невпевнено. Він покаже вам, де вам потрібно зміцнитись найбільше.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Смерть.

Це кінець, але настав час, щоб все добігло кінця, а потім ви могли знайти новий проект або відносини. Ви завершили свою особистість у цей момент, бо думали, що це кінцева зупинка. Ви ніколи не повинні погоджуватися. Ви тут рости. Отже, Всесвіт підштовхує вас назовні, у світ. Це хвороба зростання.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Місяць, перевернута.

Коли хтось нарешті визнає, що не мав рації і збрехав, у вас може виникнути відчуття, що ви більше не можете йому довіряти. Ви знаходитесь в тому місці, де ви можете вирішити, чи хочете ви відновити довіру або зіпсувати відносини, і знайти когось, з ким можна потоваришувати, хто більше не завдасть вам такої шкоди.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Колісниця, перевернута.

Так, настав час підрахувати свої втрати та здатися. Ви так довго трималися, але цього разу по-іншому. Ви дізналися, коли зупинитись, а коли триматися. На жаль, цього разу все буде не так, як ви хотіли.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Башта у перевернутому положенні.

Ви пропустили дуже неприємну ситуацію. Всесвіт послав флот ангелів, щоб захистити вас, і ви можете навіть не підозрювати, наскільки ви були близькі до небезпеки. Сьогодні замість того, щоб долати проблеми, які спричинили вам біль, ви пропустите все це, ніби загрози ніколи не було.

Джерело: yourtango.com.

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