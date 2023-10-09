Каждый знак Зодиака получит одну карту Таро для своего гороскопа 9 октября 2023 года, вот что ждет вас, ваших друзей и семью.

Гороскоп Таро для каждого знака Зодиака на 9 октября 2023 года, узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака в понедельник, 9 октября 2023 года.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Повешенный.

Терпение, терпение и еще раз терпение. Это то, что нужно, когда в качестве карты Таро на день у вас есть Повешенный. Вы должны быть терпеливы к себе и к отношениям, которые заставляют вас ждать, пока кто-нибудь во всем разберется. Для первого знака зодиака, лидера зодиака, это может быть хорошо. Вы можете увидеть, что не работает, на что тратится время (и почему). Это отличная информация для осуществления позитивных изменений в будущем.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Колесо Фортуны.

Месть может быть сладкой на вкус, но действительно ли вы хотите добавить негативную карму в свою жизнь? Очистить негативную карму достаточно сложно. Возможно, сегодня вы захотите поделиться с кем-то своими мыслями, но позвольте карме иметь дело с ним напрямую. Никогда не знаешь, преподнесет ли то, что делает человек, ценный урок, без твоего участия. Потратьте свое время на более важные и позитивные вещи, например на себя.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Справедливость в перевернутом положении.

Сегодня не подходящее время, чтобы рисковать, когда дело доходит до оспаривания того, что говорит закон. Если у вас судебная тяжба, не вступайте в нее с гневом. Ищите мудрого совета. Не берите дело в свои руки; в сотрудничестве и сообществе больше силы и мощи.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Мир, перевернутая.

Тебе еще столькому предстоит научиться прямо сейчас. Причина, по которой дела идут не так быстро, как вам хотелось бы, заключается в том, что вы защищены от роста без корней, которые вам нужны, чтобы оставаться в безопасности. Вы можете чувствовать разочарование от того, как медленно движется жизнь, но доверяйте процессу. Все происходит ради вашего высшего блага.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Дьявол, перевернутая.

Хорошие новости. То, что так долго вас соблазняло, больше не останется. Когда вы выставите охрану и защитите себя, вы поймете, что вы намного сильнее всего, что пытается вас уничтожить. Ваша стойкость доказана.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Отшельник, перевернутая.

Вам нравится быть интровертом, но сегодня пришло время выйти из зоны комфорта и делать то, что, как вы знаете, вам нужно делать. Вам есть что сказать. У вас есть люди, с которыми вам нужно пообщаться. Возможно, вам нравится тихая безопасность вашего дома, но мир ждет.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Умеренность.

Вы слишком много думали, а это значит, что кто-то другой должен объяснить вам свою позицию немного подробнее. Вы хотите иметь душевное спокойствие, и лучший способ обрести его — попросить об этом. Не предполагай, Весы. Будьте открыты и ясно выражайте свои мысли и чувства.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Суд в перевернутом положении.

Повесить там. сегодня один из тех дней, когда неуверенность в себе показывает свою уродливую голову. Вы испытываете так много эмоций, и многие из них могут сбить вас с толку сегодня. Вместо того, чтобы пытаться бороться с ними, попросите раскрыть их значение для вашей жизни. Иногда может быть полезно увидеть те области вашей жизни, в которых вы чувствуете себя наиболее неуверенно. Он покажет вам, где вам нужно укрепиться больше всего.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Смерть.

Это конец, но настало время, чтобы все подошло к концу, а затем вы могли найти новый проект или отношения. Вы завершили свою личность в этот момент, потому что думали, что это конечная остановка. Вы никогда не должны соглашаться. Вы здесь, чтобы расти. Итак, Вселенная подталкивает вас наружу, в мир. Это болезнь роста.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Луна, перевернутая.

Когда кто-то наконец признает, что был не прав и солгал, у вас может возникнуть ощущение, что вы больше не можете ему доверять. Вы находитесь в том месте, где вы можете решить, хотите ли вы восстановить доверие или испортить отношения, и найти кого-то, с кем можно подружиться, кто больше не причинит вам такого вреда.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Колесница, перевернутая.

Да, пришло время подсчитать свои потери и сдаться. Вы так долго держались, но на этот раз все по-другому. Вы узнали, когда остановиться, а когда держаться. К сожалению, на этот раз все будет не так, как вы хотели.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Башня в перевернутом положении.

Вы пропустили очень неприятную ситуацию. Вселенная послала флот ангелов, чтобы защитить вас, и вы можете даже не подозревать, насколько вы были близки к опасности. Сегодня вместо того, чтобы преодолевать проблемы, которые причинили вам боль, вы пропустите все это, как будто угрозы никогда не было.

Источник: yourtango.com.

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