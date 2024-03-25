Ваше щоденне читання карт Таро для всіх знаків зодіаку тут із прогнозом на 25 березня.

Дізнайтеся, що готує вам щоденне читання карт Таро знака зодіаку на 25 березня.

Щоденне читання карт Таро для всіх знаків зодіаку 25 березня:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Путівник.

Ви не створені для того, щоб ховатися за лаштунками, але бувають моменти, коли це необхідна частина життя.

Дозвольте іншим привернути їхню увагу, поки ви сидите склавши руки та спостерігаєте.

Ви можете виявити, що вам не потрібно так багато, як ви думаєте, або краще оцінити світ і тишу, які ви відчуваєте, коли оголошує тайм-аут і перебуваєте на самоті.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Колесо Фортуни.

Завершіть розпочате. Ця грань, де відбуваються зміни, дуже крута, і коли ви вже збираєтеся повернути за ріг, здається, що ви цього не зробите, але це так.

Повісити там. Це важко, але вірте у себе. Це останній етап шляху.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Повішена, перевернута.

Ви втомилися чекати, але в той же час настільки до цього звикли, що втратили сили намагатись змінити ситуацію.

Тут вам доведеться навчитися почуватися трохи некомфортно.

Гнів, образа та смуток є потужними мотиваторами для змін та зростання. Використовуйте їх у своїх інтересах.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: П'ятірка Кубків, перевернута.

Найважча частина майже позаду.

Ментально буде важко прийняти, що людина, ситуація чи річ, з якою ви маєте справу, більше не є проблемою.

Але навіть найгірші люди з часом втомлюються та знаходять нові розваги, які їх розважать.

Не підливайте олії у вогонь і не простягайте руку допомоги. Нехай тиша говорить сама за себе.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Туз Кубків.

Ви дістаєтесь туди. Ви думали і думали про те, чим хочете зайнятися, і тепер ви знаходитесь в місці, де готові зібрати шматочки воєдино і в усьому розібратися.

Ви розумієте ситуацію краще, ніж будь-коли раніше, і це може стати джерелом втіхи, коли ви почнете розбудовувати своє життя.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Сімка Пентаклей, перевернута.

Є світло наприкінці тунелю.

Ви можете цього не бачити, бо це була така темна та важка подорож. Проте воно є.

Дозвольте вашому зору адаптуватися до покращеної ситуації. Незабаром ви побачите, як сонце світить у вашому житті.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Трійка Кубків, перевернута.

Ви почуваєтеся неважливо. Настільки було важко думати і бути в гармонії зі своєю духовною природою.

Це може тривати трохи довше, але добрі та погані часи завжди закінчуються. Незабаром цей сезон пройде.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Двійка Пентаклею, перевернута.

Тепер у тебе справи набагато кращі. Ви нарешті навчилися ефективно керувати своєю енергією.

Потрібен був деякий час, щоб зрозуміти, як розумно використовувати свій час, але як тільки ви це освоїте, ваше становище стане набагато кращим, ніж було раніше.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Королева Жезлов.

Ти такий хоробрий. Вам знадобилося багато мужності, щоб опинитися там, де ви зараз.

Ви принесли жертви, на які б інші люди не пішли. Ви вирішили обійтися без зручностей, щоб дістатися цього місця.

Так ви показали собі, що серйозно ставитеся до своїх цілей. Ви піддали себе випробуванню і пройшли його.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Десятка Пентаклею, перевернута.

Ви не завжди отримуєте те, заради чого працювали, і навіть якщо ви знаєте, що це правда, це все одно уражує.

Іноді життя приймає важкий поворот. вам доведеться просто змиритися з тим, що цього не було в планах і вам доведеться скоригувати своє мислення.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Суд.

Ви приймали рішення і все йшло добре, але потім ви виявляєте, що це було не те, про що ви думали. Чи варто вам відступити чи залишитися там?

Ви не дізнаєтесь, чи припустилися ви помилки, поки не дійдете до кінця своєї долі, але якщо ціна того не варта, можливо, настав час піти.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Двійка Жезлов, перевернута.

Настав час для міні-огляду життя. Ваші цілі важливі, але інколи їх потрібно перевизначити. Раз на кілька місяців корисно виділяти час, щоб подивитися, як ідуть справи.

Дайте собі годину тиші та спокою, щоб добре подумати про все, чого ви хочете досягти до кінця цього року.

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