Ваше ежедневное чтение карт Таро для всех знаков зодиака здесь с прогнозом на 25 марта.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака на 25 марта.

Ежедневное чтение карт Таро для всех знаков зодиака 25 марта:

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Отшельник.

Вы не созданы для того, чтобы прятаться за кулисами, но бывают моменты, когда это необходимая часть жизни.

Позвольте другим привлечь их внимание, пока вы сидите сложа руки и наблюдаете.

Вы можете обнаружить, что вам не нужно так много, как вы думаете, или лучше оценить мир и тишину, которые вы испытываете, когда объявляете тайм-аут и находитесь в одиночестве.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Колесо Фортуны.

Завершите начатое. Эта грань, где происходят перемены, очень крутая, и когда вы уже собираетесь повернуть за угол, кажется, что вы этого не сделаете, но это так.

Повесить там. Это тяжело, но верьте в себя. Это последний этап пути.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Повешенный, перевернутая.

Вы устали ждать, но в то же время настолько к этому привыкли, что потеряли силы пытаться изменить ситуацию.

Здесь вам придется научиться чувствовать себя немного некомфортно.

Гнев, обида и печаль являются мощными мотиваторами для перемен и роста. Используйте их в своих интересах.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Пятерка Кубков, перевернутая.

Самая трудная часть почти позади.

Ментально будет трудно принять, что человек, ситуация или вещь, с которой вы имеете дело, больше не являются проблемой.

Но даже самые худшие люди со временем устают и находят новые развлечения, которые их развлекут.

Не подливайте масла в огонь и не протягивайте руку помощи. Пусть тишина говорит сама за себя.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Туз Кубков.

Вы добираетесь туда. Вы думали и думали о том, чем хотите заняться, и теперь вы находитесь в месте, где вы готовы собрать кусочки воедино и во всем разобраться.

Вы понимаете ситуацию лучше, чем когда-либо прежде, и это может стать источником утешения, когда вы начнете перестраивать свою жизнь.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Семерка Пентаклей, перевернутая.

Есть свет в конце туннеля.

Вы можете этого не видеть, потому что это было такое темное и трудное путешествие. Однако оно есть.

Позвольте вашему зрению адаптироваться к улучшенной ситуации. Довольно скоро вы увидите, как солнце светит в вашей жизни.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Тройка Кубков, перевернутая.

Вы чувствуете себя неважно. Настолько, что было трудно думать и быть в гармонии со своей духовной природой.

Это может длиться немного дольше, но хорошие и плохие времена всегда заканчиваются. Скоро этот сезон пройдет.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Двойка Пентаклей, перевернутая.

Теперь у тебя дела обстоят намного лучше. Вы наконец научились эффективно управлять своей энергией.

Потребовалось некоторое время, чтобы понять, как разумно использовать свое время, но как только вы это освоите, ваше положение станет намного лучше, чем было раньше.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Королева Жезлов.

Ты такой храбрый. Вам потребовалось много мужества, чтобы оказаться там, где вы находитесь сейчас.

Вы принесли жертвы, на которые другие люди не пошли бы. Вы решили обойтись без удобств, чтобы добраться до этого места.

Так вы показали себе, что серьезно относитесь к своим целям. Вы подвергли себя испытанию и прошли его.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Десятка Пентаклей, перевернутая.

Вы не всегда получаете то, ради чего работали, и даже если вы знаете, что это правда, это все равно уязвляет.

Иногда жизнь принимает трудный поворот и. вам придется просто смириться с тем, что этого не было в планах, и вам придется скорректировать свое мышление.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Суд.

Вы принимали решения, и все шло хорошо, но потом вы обнаруживаете, что это было не то, о чем вы думали. Стоит ли вам отступить или остаться там?

Вы не узнаете, допустили ли вы ошибку, пока не дойдете до конца своей судьбы, но если цена того не стоит, возможно, пришло время уйти.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Двойка Жезлов, перевернутая.

Пришло время для мини-обзора жизни. Ваши цели важны, но иногда их нужно переопределить. Раз в несколько месяцев полезно выделять время, чтобы посмотреть, как идут дела.

Дайте себе час тишины и покоя, чтобы хорошенько подумать обо всем, чего вы хотите достичь до конца этого года.

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