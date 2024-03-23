У селі Сможе на Львівщині згоріла памʼятка архітектури національного значення.

У селі Сможе Львівської області вогонь знищив памʼятку архітектури національного значення — деревʼяну церкву Святого Архангела Михаїла XIX століття. Про це інформує Головне управління ДСНС України у Львіській області.

Сьогодні о 10:53 рятувальники отримали повідомлення про загоряння у селі Сможе, що знаходиться у Стрийському районі. Вогонь спалахнув у дерев'яній церкві розміром 27 на 7 метрів та висотою 20 метрів.

Прибувши на місце події, пожежники виявили, що вогонь значно поширився й охопив більшу частину будівлі. Існувала загроза того, що він перекинеться на прилеглу дерев'яну двоповерхову дзвіницю храму.

У зв'язку з щільним задимленням, рятувальники працювали у пристроях для захисту дихальних шляхів.

Одним із викликів під час гасіння виявилося швидке поширення вогню через дерев'яні конструкції. Крім того, під час ліквідації сталося обвалення куполів церкви.

Вогнеборцям вдалося зупинити поширення пожежі о 12:14, а повністю її приборкати - о 12:37. Хоча церква була повністю знищена вогнем, дзвіниця залишилася цілою.

У боротьбі з вогнем взяли участь 40 рятувальників та 6 одиниць спецтехніки. Зараз встановлюються причини та обставини загоряння. Унаслідок цієї події ніхто не постраждав.

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