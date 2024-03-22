Правоохоронці розпочали кримінальне провадження проти львівського волонтера Кирила Тарана за ухилення від призову, оскільки він не з'явився на медкомісію, отримавши повістку. Тепер йому загрожує від 3 до 5 років ув'язнення.

Цю інформацію надали на сторінці Оперативного командування "Захід". Волонтера Тарана звинувачують у тому, що він не з'явився на медичний огляд, не повідомивши про причини своєї відсутності, попри отриману повістку на 17 березня. З'явитися він мав 20-го березня. У зв'язку з цим йому оголосили про підозру.

За словами представників правоохоронних органів, справа проти Кирила Тарана відкрита за статтею 336 Кримінального кодексу України "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період".

Раніше Politeka уже писала про відповідь працівників ТЦК щодо затримання ними волонтера Тарана. Застосування фізичної сили до чоловіка вони пояснюють тим, що той сам спричинив конфлікт. Мовляв, відмовлявся уточнювати свої військово-облікові дані та проходити ВЛК. Окрім того, під час зміни місця проживання у 7 денний термін не став на облік у ТЦК та СП за новим місцем проживання.

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