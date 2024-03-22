Правоохранители возбудили уголовное производство против львовского волонтера Кирилла Тарана за уклонение от призыва, поскольку он не явился на медкомиссию, получив повестку. Теперь ему грозит от 3 до 5 лет заключения.

Эта информация была предоставлена ​​на странице Оперативного командования "Запад". Волонтера Тарана обвиняют в том, что он не явился на медицинское освидетельствование, не сообщив о причинах своего отсутствия, несмотря на полученную повестку на 17 марта. Появиться он должен 20 марта. В этой связи ему объявили о подозрении.

По словам представителей правоохранительных органов, дело против Кирилла Тарана открыто по статье 336 Уголовного кодекса Украины "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период".

Ранее Politeka уже писала об ответе работников ТЦК по поводу задержания ими волонтера Тарана. Применение физической силы к мужчине они объясняют тем, что тот сам вызвал конфликт. Мол, отказывался уточнять свои военно-учетные данные и проходить ВЛК. Кроме того, при смене места жительства в 7 дневный срок не стал на учет в ТЦК и СП по новому месту жительства.