В селе Сможе на Львовщине сгорела памятка архитектуры национального значения.

В селе Сможе Львовской области огонь уничтожил памятник архитектуры национального значения - деревянную церковь Святого Архангела Михаила XIX века. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области.

Сегодня в 10:53 спасатели получили сообщение о возгорании в селе Сможе, расположенном в Стрыйском районе. Огонь разгорелся в деревянной церкви размером 27 на 7 метров и высотой 20 метров.

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что огонь значительно распространился и охватил большую часть здания. Была угроза того, что он перевернется на близлежащую деревянную двухэтажную колокольню храма.

В связи с плотным задымлением спасатели работали в устройствах для защиты дыхательных путей.

Одним из вызовов во время тушения оказалось быстрое распространение огня из-за деревянных конструкций. Кроме того, во время ликвидации произошло обрушение куполов церкви.

Пожарным удалось остановить распространение пожара в 12:14, а полностью его обуздать - в 12:37. Хотя церковь была полностью уничтожена огнем, колокольня осталась невредимой.

В борьбе с огнем приняли участие 40 спасателей и 6 единиц спецтехники. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства возгорания. В результате этого события никто не пострадал.

Последние новости Украины:

Волонтера избили ТЦК, а теперь он может сесть в тюрьму: в чем его обвиняют

Мобилизация в Украине: с какого возраста будут вручать повестки с марта

"Все равно придется": руководитель ТЦК рассказал о судьбе тех, кто не явится за повесткой