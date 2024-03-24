Стало відомо про доплати українцям до пенсії в 2024 році та хто має право і які є умови.

В Україні пенсіонери можуть отримувати доплати та надбавки до пенсій. Таку додаткову доплату до пенсії можуть отримувати ті громадяни, які досягли певного віку. Стало відомо про доплати українцям до пенсії в 2024 році та хто має право на надбаку до пенсії.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Українським пенсіонерам автоматично нараховують додаткові виплати в залежності від їх віку. Так, особам, які перевищили 70 років, надається додатково 300 гривень до пенсії. Тим, кому виповнилося 75 років, призначається ще 156 гривень, що у сумі дає вікову надбавку в розмірі 456 гривень. А пенсіонерам віком 80 років нараховується ще 114 гривень, щоб сумарна вікова надбавка склала 570 гривень. Ці виплати здійснюються автоматично Пенсійним фондом без потреби у заяві від пенсіонера.

Отримати цю надбавку не потрібно окремо звертатися до Пенсійного фонду України (ПФУ), оскільки вона автоматично нараховується. Проте, якщо сума пенсійних виплат перевищує 10 340,35 гривні, надбавка не буде нараховуватися.

Українські пенсіонери також можуть очікувати додаткової надбавки до своїх пенсій, якщо вони мають статус почесного донора. Цей статус надається громадянам, які безоплатно передали 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 разових максимальних допустимих доз плазми. Розмір такої доплати до пенсії складає 292 гривні щомісяця.

Крім цього, пенсіонери, які утримують дітей віком до 18 років, також можуть отримувати додаткову доплату у розмірі 150 гривень на кожну дитину. Ці кошти надаються окремо від пенсій за віком, інвалідності або вислуги років.

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