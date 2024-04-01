Мобілізація в Україні триває, тим часом захисник, який має позивний "Дід", поділився думками щодо посилення призову.

Мобілізація в Україні продовжується, тому призов має бути жорсткішим.

Про це заявив військовослужбовець ЗСУ Володимир, який має позивний "Дід".

Він додав, що захисники виснажені та їм потрібно надати можливість відпочити.

"Ми вже фізично виснажені. Має бути жорсткіша мобілізація, щоб було більше підрозділів, більше бригад, батальйонів. Як у 2014-2015-му: ми заходили на 45-65-90 діб, а потім на якийсь час нас виводили, потім знову заходили. Було б трохи легше", - вважає військовослужбовець ЗСУ.

Також захисник повідомив, що наразі, під час мобілізації в Україні, у війську не вистачає заміни для того, щоб військових можна було відправити на відпочинок та доукомплектувати.

Джерело: hromadske.

Нагадаємо, прем'єр-міністр розповів, чи є потреба призвати пів мільйона громадян.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що було оцінка питання щодо призову, яка показала, що такі масштаби мобілізації в Україні військових наразі не потрібна.

За словами Шмигаля, зараз немає потреби у мобілізації в Україні 500 тисяч громадян.

Оцінка враховує ротації, які відбуваються на передовій, і озброєння, яке надходить.

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