Мобилизация в Украине продолжается, тем временем защитник, имеющий позывной "Дед", поделился мнением по усилению призыва.

Мобилизация в Украине продолжается, поэтому призыв должен быть более жестким.

Об этом заявил военнослужащий ВСУ Владимир, имеющий позывной "Дед".

Он добавил, что защитники измотаны и им нужно предоставить возможность отдохнуть.

"Мы уже физически истощены. Должна быть более жесткая мобилизация, чтобы было больше подразделений, больше бригад, батальонов. Как в 2014-2015-м: мы заходили на 45-65-90 суток, а потом на время нас выводили, потом снова заходили .Было бы немного легче", - считает военнослужащий ВСУ.

Также защитник сообщил, что во время мобилизации в Украине в войске не хватает замены для того, чтобы военных можно было отправить на отдых и доукомплектовать.

Источник: hromadske .

Напомним, премьер-министр рассказал, есть ли необходимость призвать полмиллиона граждан.

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что была оценка вопроса о призыве, которая показала, что такие масштабы мобилизации в Украине военных пока не нужны.

По словам Шмыгаля, сейчас нет нужды в мобилизации в Украине 500 тысяч граждан.

Оценка учитывает ротации, происходящие на передовой, и поступающее вооружение.

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