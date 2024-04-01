Мобилизация в Украине продолжается, поэтому призыв должен быть более жестким.
Об этом заявил военнослужащий ВСУ Владимир, имеющий позывной "Дед".
Он добавил, что защитники измотаны и им нужно предоставить возможность отдохнуть.
"Мы уже физически истощены. Должна быть более жесткая мобилизация, чтобы было больше подразделений, больше бригад, батальонов. Как в 2014-2015-м: мы заходили на 45-65-90 суток, а потом на время нас выводили, потом снова заходили .Было бы немного легче", - считает военнослужащий ВСУ.
Также защитник сообщил, что во время мобилизации в Украине в войске не хватает замены для того, чтобы военных можно было отправить на отдых и доукомплектовать.
Источник: hromadske .
Напомним, премьер-министр рассказал, есть ли необходимость призвать полмиллиона граждан.
Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что была оценка вопроса о призыве, которая показала, что такие масштабы мобилизации в Украине военных пока не нужны.
По словам Шмыгаля, сейчас нет нужды в мобилизации в Украине 500 тысяч граждан.
Оценка учитывает ротации, происходящие на передовой, и поступающее вооружение.
Последние новости Украины:
В Украине хотят изменить правила мобилизации: еще одна категория мужчин может получить отсрочку призыва.
Как сообщала Politeka, суд наказал украинца за неявку в ТЦК.
Также писала Politeka, украинец отказался от службы в ВСУ из-за своего туберкулеза и неграмотности.