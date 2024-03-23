Аналогічна ситуація спостерігається з вимогами для виходу на пенсію у віці 63 роки та 60 років.

Щорічно вимоги до стажу для виходу на пенсію у віці 60 та 63 роки збільшуються на один рік, і ця тенденція буде тривати до 2028 року. Внаслідок чого, можна зробити висновки - чи зміняться умови для призначення пенсійних виплат в 2025 році. Про це розповіли у ПФУ.

Стаж, необхідний для отримання пенсії у 65 років, залишається незмінним - 15 років. Таким чином, якщо у 2024 році для виходу на пенсію у віці 60 років потрібно мати стаж 31 рік, то у 2025 році це вже буде 32 роки. Аналогічна ситуація спостерігається з вимогами для виходу на пенсію у віці 63 роки.

Вимоги для виходу на пенсію у віці 63 роки будуть змінюватися таким чином:

у 2024 році - від 21 до 31 року; у 2025 році - від 22 до 32 років; у 2026 році - від 23 до 33 років; у 2027 році - від 24 до 34 років; у 2028 році - від 25 до 35 років.

Стаж для виходу на пенсію у віці 60 років також буде зростати: у 2025 році - не менше 32 років; у 2026 році - не менше 33 років; у 2027 році - не менше 34 років; у 2028 році - не менше 35 років.

Варто також нагадати, що виплати в березні після індексації пенсій зросли не тільки у пенсіонерів. Щорічно, починаючи з 1 березня, уряд здійснює перегляд пенсій, а також коригування сум щомісячних страхових виплат для осіб, які отримали інвалідність або зазнали тяжких захворювань через свою професійну діяльність.

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