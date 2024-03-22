Зараз у соціальних мережах поширюється відео, на якому зафіксований момент, коли працівники ТЦК та СП піднялися на дах, щоб вручити повістки. За інформацією ЗМІ, подія сталася у місті Тернополь.

Про це повідомили у середу, 20 березня, через кілька Telegram-каналів.

Детальніше про подію:

Представників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки помітили на даху одного з місцевих будівельних майданчиків Тернополя. Там вони виписували повістки військовозобов'язаним будівельникам. З відео видно, що поряд з будівлею стояв їхній мікроавтобус.

Раніше Politeka також писала про інцидент у Львові, коли працівники ТЦК силоміць затримали волонтера. Йдеться про випадок, коли проти чоловіка застосовували силу, утримували у військкоматі, погрожували та порвали одяг, розбили окуляри й телефон. Про це все розповіла дружина затриманого, яка ще й додала кадри відповідних дій.

Самі ж представники ТЦК розповідають, що волонтер сам спровокував конфлікт із ними. Окрім того, мовляв, не уточнював свої військово-облікові дані та не став на облік у ТЦК та СП за новим місцем проживання у 7-денний термін.

Українці ж у коментарях до такої публікації розділилися на два табори. Одні говорять, що чоловіка не мали би принижувати, інші - що він злочинець, бо уникнув обліку.

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