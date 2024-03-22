Сейчас в социальных сетях распространяется видео, где зафиксирован момент, когда работники ТЦК и СП поднялись на крышу, чтобы вручить повестки. По информации СМИ, событие произошло в городе Тернополь.

Об этом сообщили в среду, 20 марта, через несколько Telegram-каналов.

Детальнее о событии:

Представителей Территориального центра комплектования и социальной поддержки заметили на крыше одной из местных строительных площадок Тернополя. Там они выписывали повестки военнообязанным строителям. Из видео видно, что рядом со зданием стоял микроавтобус.

Ранее Politeka также писала об инциденте во Львове, когда работники ТЦК силой задержали волонтера. Речь идет о случае, когда против мужчины применяли силу, содержали в военкомате, угрожали и порвали одежду, разбили очки и телефон. Об этом рассказала жена задержанного, которая еще и добавила кадры соответствующих действий.

Сами представители ТЦК рассказывают, что волонтер сам спровоцировал конфликт с ними. Кроме того, мол, не уточнял свои военно-учетные данные и не стал на учет в ТЦК и СП по новому месту жительства в 7-дневный срок.

Украинцы же в комментариях к такой публикации разделились на два лагеря. Одни говорят, что мужчину не должны унижать, другие - что он преступник, потому что избежал учета.

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