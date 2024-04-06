29-річна жінка звернулася за порадою після того, як чоловік обізвав її різкими словами під час сварки.

Будучи вагітною , вона зіткнулася з численними ускладненнями, які вплинули на її психічне здоров'я, вагу та загальний настрій.

Незважаючи на те, що вона знала все це, її чоловік назвав її «товстою коровою» разом з кількома іншими словами, через що читачі щосили намагалися захистити її в коментарях.

У запалі сварки чоловік вагітної жінки назвав її «жирною коровою», зізнавшись пізніше, що зробив це, щоб навмисне зачепити її.

«Раніше я була у дуже хорошій формі і ходила до спортзалу 3-4 рази на тиждень», – написала жінка. "У мене було багато ускладнень під час цієї вагітності, і я не могла займатися фізичною активністю".

Однак вона не надто переймалася своєю вагою. Після кількох візитів до лікаря їй фактично повідомили, що має «недостатню вагу» згідно з типовими вимірами зростання плоду і матері.

Звичайно, її чоловік знав все це і все ж таки вирішив використовувати її вагітність як засіб жорстокості. «Днями ми з чоловіком посварилися, і він назвав мене жирною коровою і [лайкою]».

Намагаючись виправдати образливі коментарі, жінка сказала, що боролася з «фізичною активністю» та зайвою вагою.

Спочатку шокована обзивом чоловіка, вона зізналася, що його образливі слова тижнями висіли у неї в голові, незважаючи на його «вибачення».

"Він каже, що шкодує, - написала вона, - і сказав це тільки тому, що знав, що це завдасть мені болю, але я не змогла його пробачити".

Це не тільки завдало їй емоційного болю, а й вона помітила, що стала більш закритою для нього в цілому. Вона почала почуватися некомфортно, роздягаючись перед ним і показуючи йому свій живіт.

«Я більше не можу змусити себе сказати йому, що люблю його, або виявити до нього справжню прихильність. Як мені продовжувати ці стосунки ?» — запитала вона у своїх підписників.

Коментатори попередили жінку, особливо тому, що вона вагітна, що поведінка її чоловіка з часом може загостритися.

У мережі закликали її порадитися з друзями, близькими та принаймні спланувати «стратегію виходу», якщо ситуація загостриться.

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