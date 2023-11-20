Мужчина жалуется, что отец его жены был крайне груб с шестилетним сыном от предыдущих отношений.

По этой причине он не хотчет иметь ничего общего со своим тестем, но в конечном итоге разозлился, когда его жена отказалась последовать его примеру.

Он заставил свою беременную жену плакать, сказав ей, что она «недостойная личность» после того, как она отказалась разорвать контакт со своим отцом.

Он объяснил, что встретил свою жену и ее отца одновременно, потому что все они вместе работали в одной компании.

«Моя жена знала, что у меня есть сын, но я сказал, что не познакомлю их, пока мы не станем серьезной парой, потому что это было бы несправедливо по отношению к нему».

Когда он в конце концов познакомил своего сына и жену, они сразу же хорошо поладили, чего нельзя было сказать о ее отце.

«Однажды вечером я пригласил ее и ее отца на ужин, и ее отец впервые встретил моего сына. Он вел себя странно и неловко рядом с моим сыном и делал странные комментарии по поводу его внешности. После этого я попросил его не связываться со мной вне рабочих вопросов».

Через несколько дней после этого инцидента жена связалась с ним, чтобы сообщить, что она порвала связи со своим отцом, потому что не разделяла его «мнение».

Их отношения процветали, и в конце концов они обручились, а затем поженились, женщина ушла из компании, в которой работала вместе со своим отцом.

Сейчас его жена беременна и ей осталось месяц до родов.

Во время отпуска по беременности и родам она искала новую работу.

Хотя поиск работы не вызвал у него никаких приступов беспокойства, он был озадачен, когда жена усадила его, чтобы сообщить некоторые новости.

Она рассказала мужу, что снова общается с отцом, и он помогает ей найти новую работу.

Хотя он признал, что слова, которые он использовал, могли быть «резкими», он чувствовал, что она заслуживает того, чтобы услышать это, учитывая, что то, что он сказал, причинило ему не меньше боли.

В сети мнения пользователей разделились, однако многие сошлись на том, что теперь мужчина находится в проиграшной ситуации из-за своей импульсивности.

Источник: yourtango.

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