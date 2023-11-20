Будут взлеты и падения, но карты Таро показывают нам, что нет ничего, через что мы не смогли бы пройти.

Что карты готовят Льву, Деве, Скорпиону, Стрельцу и другим знакам зодиака на эту неделю?

Овен (21 марта – 20 апреля)

Любовь: Суд

Настроение: Влюбленные

Карьера: Дьявол

На этой неделе вам следует обратить внимание на свое здоровье. Не игнорируйте боли, которые продолжают возвращаться; обратитесь к врачу, чтобы исключить что-либо серьезное. Ваше знание денег поможет вам принять разумные финансовые решения на этой неделе, которые могут увеличить ваше благосостояние. Те, кто надеется получить повышение по службе, могут ожидать хороших новостей и устроить вечеринку со своими друзьями и семьей. Кто-то может попросить вас присоединиться к нему в горящей поездке на выходные. Возможно, после этого вы хорошо проведете время и почувствуете себя отдохнувшим.

Счастливое число: 18

Счастливый цвет: белый.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)

Любовь: Умеренность

Настроение: Сила

Карьера: Пятерка жезлов

Кажется, неделя — удачное время для любви. Если вы сейчас одиноки, вы можете встретить фантастического человека. Некоторым может быть полезна новая программа упражнений для уменьшения жира или улучшения физической формы. Чувствуя себя полным энергии, вы, скорее всего, будете чувствовать себя в отличной физической и моральной форме всю неделю. Возможно, вам придется преодолеть некоторые трудности в профессии. Те, кто работает в государственном секторе, могут сталкиваться с препятствиями в своей повседневной работе.

Счастливое число: 2

Счастливый цвет: лавандовый.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)

Любовь: Король монет

Настроение: Отшельник

Карьера: Пятерка Кубков

Курсы повышения квалификации помогут вам отточить свои навыки и стать более конкурентоспособными на рынке труда. Если вы подумывали о вложении денег в фондовый рынок, сейчас самое время это сделать. Кто-то с исключительными качествами и обаятельной натурой может влюбиться в вас, если вы одиноки и привлекательны. В быту необходима осторожность. Могут возникнуть недопонимания, которые нарушат покой дома. Ваша вторая половинка может оставаться немного собственнической и требовательной на этой неделе.

Счастливое число: 2

Счастливый цвет: лавандовый и пурпурный.

РАК (22 июня – 22 июля)

Любовь: Шестерка монет

Настроение: Туз Мечей

Карьера: Мир

Неделя может оказаться для вас благоприятной. У вас может быть гладкое плавание, личное и профессиональное. Если вы досрочно закончите важный проект, начальство может высоко оценить ваши усилия. Эта неделя — отличное время, чтобы попробовать что-то новое в финансовом отношении или пойти на продуманный риск. Вы можете оказать большую помощь близкому человеку, который пытается понять, какую карьеру или жизненный путь выбрать. Возможно, в семье есть хорошие новости, которыми вы можете поделиться.

Счастливое число: 6

Счастливый цвет: шоколад.

Лев (23 июля – 23 августа)

Любовь: Башня

Настроение: Императрица

Карьера: Тройка мечей

Неделя может оказаться для вас фантастической в ​​профессиональном плане. Возможно, вас ждет награда за неделю за всю вашу тяжелую работу. Возможно, сейчас самое время реализовать свои планы по открытию нового бизнеса или компании. Если вы сохраните позитивный настрой, вы сможете разрешить многие разногласия со своей семьей и начать все заново. Отсутствие взаимопонимания между вами и вашей второй половинкой может разрушить ваши отношения. Сохраняйте хладнокровие и найдите выход. Разрешение затяжного имущественного спора может, наконец, дать вам зеленый свет для реализации ваших планов.

Счастливое число: 8

Счастливый цвет: фиолетовый.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)

Любовь: Волшебник

Настроение: Мир

Карьера: Любовники

Неделя может оказаться для вас удачной. На работе вам может быть предоставлена ​​возможность выступать в роли наставника и помогать другим. На этой неделе вам могут повысить зарплату. Если вы предприниматель или владелец бизнеса, похоже, вы можете продолжить реализацию своих планов роста. Несмотря на ваши домашние проблемы, ваша замечательная личность может помочь вам справиться с ними с достоинством. Вложение денег в недвижимость на этой неделе может сделать вас и ваших близких счастливыми. Вы и ваш партнер можете прекрасно провести время, перекусив или отправившись в длительную поездку.

Счастливое число: 3

Счастливый цвет: коричневый.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)

Любовь: Семерка монет

Настроение: Пятерка Жезлов

Карьера: Иерофант

Ваша ясность ума может найти превосходное применение в ваших профессиональных и личных начинаниях. Вам могут быть предложены несколько выгодных вариантов на выбор. Это может укрепить вашу позицию на профессиональном фронте. Приток денег из различных источников, вероятно, будет способствовать инвестированию в новую стратегию. Ожидается, что доходы могут вырасти. Если вы считаете, что это поможет вам прийти в лучшую форму, стоит попробовать любой вид спорта.

Счастливое число: 5

Счастливый цвет: зеленый.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)

Любовь: Паж Кубков

Настроение: Двойка монет

Карьера: Звезда

Все на этой неделе кажется замечательным и плодотворным. Вы можете остаться на руководящей должности, а повышение может произойти неожиданно! Одного из ваших коллег могут заинтересовать ваши отличные коммуникативные навыки. Ваша способность эффективно общаться в сети может открыть вам новые возможности для бизнеса. Окружающие вас люди признают и ценят ваши превосходные предложения. Вы также, вероятно, прекрасно проведете время, общаясь с близкими. Эти одинокие люди могут планировать связать себя узами брака с единомышленником.

Счастливое число: 22

Счастливый цвет: шафран.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)

Любовь: Четверка Кубков.

Настроение: Звезда

Карьера: Джастис

Неделя может стать для вас увлекательной и продуктивной. Ваши финансы и состояние вашей компании могут значительно улучшиться на этой неделе. Инвестированные средства могут использоваться в качестве источника ликвидности. У вас есть хорошие шансы в скором времени быть признанным самым преданным своему делу работником. Возможна более высокая должность или даже перевод в более ответственный отдел. Возможно, вы сможете улучшить свои отношения с младшими членами семьи, если окажете им всю необходимую поддержку и понимание.

Счастливое число: 18

Счастливый цвет: фиолетовый.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 21 января)

Любовь: Десятка Жезлов

Настроение: Дурак

Карьера: Четверка Кубков

Неделя может быть приятной, поскольку ваш партнер может показать вам свою более мягкую и понимающую сторону, чем обычно. Профессионального давления практически не бывает. Вам может быть разрешено подтвердить свою преданность своей работе и ее целям. При поддержке обеих семей вы можете вскоре пожениться, если у вас есть отношения. На этой неделе ваше здоровье выглядит хорошим. Вы можете почувствовать мотивацию и готовность внести в свою жизнь совершенно новые, радикальные изменения.

Счастливое число: 3

Счастливый цвет: желтый.

ВОДОЛЕЙ (22 января – 19 февраля)

Любовь: Колесница

Настроение: Пятерка Кубков

Карьера: Восьмерка Жезлов

Вы можете внести некоторые позитивные изменения в свою жизнь, например, перейти на более здоровый образ жизни. Настало время взять на себя ответственность за свое профессиональное или образовательное будущее и сделать правильный выбор. Будьте предельно откровенны в своих планах на будущее. Вы можете обнаружить, что некоторые из ваших разговоров плодотворны на финансовом фронте и могут привести к появлению новых клиентов и заказчиков. Будущее ваших отношений может оказаться под угрозой, если вы и ваш партнер будете постоянно ссориться.

Счастливое число: 8

Счастливый цвет: фиолетовый.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)

Любовь: Двойка Мечей

Настроение: Волшебник

Карьера: Верховная жрица

Если вы сможете сохранить оптимистичный прогноз на этой неделе, дела пойдут гладко, и вы даже сможете добиться успеха в финансовом отношении. Ключ к успеху – это просчитанный риск. Успех, скорее всего, будет вашим на профессиональном фронте. От некоторых ожидается игра на более высоком уровне. Ваш партнер может быть переполнен радостью по мере развития ваших отношений. Также возможно, что ваша вторая половинка может удивить вас подарком.

Счастливое число: 11

Счастливый цвет: розовый.

Источник: hindustantimes.

Последние новости Украины:

Гороскоп на ноябрь 2023 года для всех знаков Зодиака: узнайте, как извлечь максимальную выгоду из этого месяца.

Как сообщала Politeka, названы самые заботливые знаки Зодиака: можно обращаться к ним за помощью в трудный день.

Также Politeka писала про топ-5 самых умных знаков Зодиака: астрологи составили рейтинг.