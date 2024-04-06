29-летняя женщина обратилась за советом после того, как муж обозвал ее резкими словами во время ссоры.

Будучи беременной, она столкнулась с многочисленными осложнениями, которые повлияли на ее психическое здоровье, вес и общее настроение.

Несмотря на то, что она знала все это, ее муж назвал ее «толстой коровой» вместе с несколькими другими словами, из-за чего читатели изо всех сил пытались защитить ее в комментариях.

В пылу ссоры муж беременной женщины назвал ее «жирной коровой», признавшись позже, что сделал это, чтобы намеренно задеть ее.

«Раньше я была в очень хорошей форме и ходила в спортзал 3-4 раза в неделю», — написала женщина. «У меня было много осложнений во время этой беременности, и я не могла заниматься физической активностью».

Однако она не слишком беспокоилась о своем весе. После нескольких визитов к врачу ей фактически сообщили, что у нее «недостаточный вес» согласно типичным измерениям роста плода и матери.

Конечно, ее муж знал все это и все же решил использовать ее беременность как средство жестокости. «На днях мы с мужем поссорились, и он назвал меня жирной коровой и [ругательством]».

Пытаясь оправдать обидные комментарии, женщина сказала, что боролась с «физической активностью» и лишним весом.

Первоначально шокированная обзывательством мужа, она призналась, что его обидные слова неделями висели у нее в голове, несмотря на его «извинения».

«Он говорит, что сожалеет, — написала она, — и сказал это только потому, что знал, что это причинит мне боль, но я не смогла его простить».

Это не только причинило ей эмоциональную боль, но и она заметила, что стала более закрытой для него в целом. Она начала чувствовать себя некомфортно, раздеваясь перед ним и показывая ему свой живот.

«Я больше не могу заставить себя сказать ему, что люблю его, или проявить к нему настоящую привязанность. Как мне продолжать эти отношения?» — спросила она у своиз подписчиков.

Комментаторы предупредили женщину, особенно потому, что она беременна, что поведение ее мужа со временем может «обостриться».

В сети призвали ее посоветоваться с друзьями, близкими и, по крайней мере, спланировать «стратегию выхода», если ситуация обострится.

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