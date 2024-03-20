День весняного рівнодення у 2024 році настає у середу, 20 березня, тому саме час дізнатися, який вплив він має на представників усіх Знаків Зодіаку.

Момент весняного рівнодення визначає початок астрономічної весни, яка триває до літнього сонцестояння.

Момент, коли тривалість дня і тривалість ночі стають рівними. Отже, після дня весняного рівнодення світловий день почне збільшуватися, а ніч - зменшуватися.

«Новий астрологічний рік. Нові енергії. Нові плани. Нові вібрації. Енергетично Сонце з цього моменту починає набирати енергію, астрономічно - підніматися над горизонтом у нашій півкулі. Більше вогню, життя, більше тепла та Творення. Більше Світла, менше темряви. З 21.03 Природа пробуджується від зимової сплячки», - розповіла астрологиня і авторка каналу «Scorpio».

День весняного рівнодення.

За її словами, з 20 березня ще й Луна росте, тому усе йде в рост.

«Переналаштовуємся разом із Природою. Не песимізуємо, усе погане - геть з думок і дому.. Винирюємо з деструктиву, менше новин, більше пошуків порадіти і Подякувати», - радить астрологиня.

За словами експертки з прогнозів, подяка завжди виводить на інший рівень свідомості.

«Тримаємо поле сильним, набираємо енергію за рахунок розслаблення розуму, тіла, емоцій. Працюємо над балансом заради себе та нашої Батьківщини», - закликає астрологиня.

Сонце, за словами астрологині, переходить у Овен - знак своєї екзальтації.

День весняного рівнодення.

Під управлінням Марса - імпульс, пробудження.

«Але в контексті війни Марс діє на низьких вібраціях у нас, підвищуючи агресивність, в неї не можна йти. На високих рівнях свідомості - це поява енергії в тілі, бажання жити, діяти, бути сміливими, випливти з туману хибних ілюзій, печалей, брехні до відкритості, чесності, мужності та бажання захищати», - розповіла експертка.

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