Потужна магнітна буря наближається до Землі, спричинена двома спалахами на Сонці. Згідно із повідомленням від The Watchers, 17 березня о 01:00 за Гринвічем (03:00 за Києвом - ред.) сонце випромінювало корональну масу у двох напрямках: на південний схід та південний захід.

Спостерігачі з Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) стверджують, що ці виверження націлені на Землю і досягнуть її після полудня 20 березня та на початку 21 березня.

Прогнози показують, що 18 і 19 березня, а також в першій половині 20 березня геомагнітне поле Землі залишатиметься спокійним. Однак, згідно з прогнозами, після обіду 20 березня очікуються активні умови та магнітна буря класу G1.

Магнітна буря такого класу може призвести до незначних коливань у електромережах та впливу на роботу супутників, а також спричинити полярні сяйва.

Варто згадати, що попередня сильна магнітна буря торкнулася Землі 11 лютого, досягнувши піку 12-13 лютого.

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