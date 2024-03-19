В конце недели Землю накроет мощная магнитная буря, которая приведет к колебаниям в электросетях.

Мощная магнитная буря приближается к Земле, вызванная двумя вспышками на Солнце. Согласно сообщению от The Watchers, 17 марта в 01:00 по Гринвичу (03:00 по Киеву - ред.) солнце излучало корональную массу в двух направлениях: юго-востоку и юго-западнее.

Наблюдатели из Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) утверждают, что эти извержения нацелены на Землю и достигнут ее после полудня 20 марта и в начале 21 марта.

Прогнозы показывают, что 18 и 19 марта, а также первой половины 20 марта геомагнитное поле Земли будет оставаться спокойным. Однако, по прогнозам, после обеда 20 марта ожидаются активные условия и магнитная буря класса G1.

Магнитная буря такого класса может привести к незначительным колебаниям в электросетях и влиянию на работу спутников, а также вызвать полярные сияния.

Следует упомянуть, что предыдущая сильная магнитная буря затронула Землю 11 февраля, достигнув пика 12-13 февраля.

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