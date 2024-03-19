Фізичні та юридичні особи, а також банки, не мають права приймати частину банкнот.

Деякі українські банкноти більше не прийматимуть в банках, магазинах та юридичних установах. Йдеться також про непридатні гривневі купюри, які були забруднені на 55%. Стало відомо про які купюри йдеться в першу чергу. Роз'яснення було надане НБУ.

Фізичні та юридичні особи, а також банки, не мають права приймати наступні категорії банкнот:

Банкноти, які пошкоджені вогнем, водою, різними рідинами або хімікатами, таким чином, що їх площа під час оброблення може стати меншою, ніж 55% від початкової площі банкноти. У випадку, якщо пошкодження двох або більше банкнот призвело до їх склеювання (спікання), рекомендується не порушувати цілісність групи склеєних банкнот. Банкноти, які забруднені хімічними та радіоактивними речовинами, будь-якими токсичними органічними речовинами, які можуть або впливати негативно на здоров'я людини.

Для обміну таких банкнот фізичні та юридичні особи зобов'язані звертатися безпосередньо до відповідних територіальних підрозділів Національного банку України. Територіальні підрозділи Національного банку можуть здійснювати обмін справжніх банкнот, якщо є документ про проведення дезінфекції та/або дезактивації банкнот, наданий установою або особою, яка має відповідні повноваження згідно з законодавством України.

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