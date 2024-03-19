Физические и юридические лица, а также банки не имеют права принимать часть банкнот.

Некоторые украинские банкноты не будут больше приниматься в банках, магазинах и юридических учреждениях. Речь идет также о непригодных гривневых купюрах, которые были загрязнены на 55%. Стало известно о каких купюрах идет речь в первую очередь. Разъяснение было предоставлено НБУ.

Физические и юридические лица, а также банки, не вправе принимать следующие категории банкнот:

Банкноты, поврежденные огнем, водой, различными жидкостями или химикатами, таким образом, что их площадь во время обработки может стать меньше 55% от начальной площади банкноты. В случае, если повреждение двух или более банкнот привело к их склеиванию (спеканию), рекомендуется не нарушать целостность группы склеенных банкнот. Банкноты, которые загрязнены химическими и радиоактивными веществами, какими-либо токсичными органическими веществами, которые могут или оказывать негативное влияние на здоровье человека.

Для обмена таких банкнот физические и юридические лица обязаны обращаться непосредственно в соответствующие территориальные подразделения Национального банка Украины. Территориальные подразделения Национального банка могут осуществлять обмен настоящих банкнот, если есть документ о проведении дезинфекции и/или дезактивации банкнот, предоставленный учреждением или лицом, имеющим соответствующие полномочия согласно законодательству Украины.

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