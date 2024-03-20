Момент весеннего равноденствия определяет начало астрономической весны, продолжающейся до летнего солнцестояния.
Момент, когда продолжительность дня и продолжительность ночи становятся равными. Итак, после дня весеннего равноденствия световой день начнет увеличиваться, а ночь – уменьшаться.
"Новый астрологический год. Новые энергии. Новые планы. Новые вибрации. Энергетически Солнце с этого момента начинает набирать энергию, астрономически – подниматься над горизонтом в нашем полушарии. Больше огня, жизни, больше тепла и Творения. Больше Света, меньше тьмы. С 21.03 Природа пробуждается от зимней спячки», – рассказала астролог и автор канала «Scorpio».
День весеннего равноденствия.
По ее словам, с 20 марта еще и Луна растет, потому все идет в рост.
«Перенастраиваемся вместе с Природой. Не пессимизируем, все плохое - прочь из мыслей и дома. Выныряем из деструктива, меньше новостей, больше поисков порадоваться и поблагодарить», - советует астролог.
По словам эксперта по прогнозам, благодарность всегда выводит на другой уровень сознания.
«Держим поле сильным, набираем энергию за счет расслабления ума, тела, эмоций. Работаем над балансом ради себя и нашей Родины», – призывает астролог.
Солнце, по словам астролога, переходит в Овен – знак своей экзальтации.
День весеннего равноденствия.
Под управлением Марса – импульс, пробуждение.
«Но в контексте войны Марс действует на низких вибрациях у нас, повышая агрессивность, в нее нельзя уходить. На высоких уровнях сознания – это появление энергии в теле, желание жить, действовать, быть смелыми, выплыть из тумана ложных иллюзий, печалей, лжи к открытости, честности, мужеству и желанию защищать», – рассказала эксперт.
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