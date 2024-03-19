Щоденний гороскоп на 20 березня 2024 року, відкрийте для себе астрологічні прогнози знаків Зодіаку для кохання, здоров'я та грошей.

Хочете знати, що чекає на вас сьогодні в усіх аспектах вашого життя?

ОВЕН

21 березня – 19 квітня

Смуга пристрасті буде присутня всюди, Овен. Якщо ви зараз насолоджуєтесь гарною історією кохання, сьогодні ваші почуття загостряться ще більше. Якщо у вас немає партнера, ви більше не захочете залишатися самотнім. Вийдіть зі звичного кола друзів і докладіть усіх зусиль, щоб познайомитися з новими людьми. Ви можете поставити запитання, чому ви повинні бути розумними в коханні, коли вами рухає пристрасть, але ми всі знаємо, що емоції мають більшу вагу і відбиток у довгостроковій перспективі, голова діє в даний момент. Ваші сентиментальні стосунки будуть у центрі ваших турбот, тому не соромтеся організувати їх так, щоб ваш партнер ніколи їх не забув. І якщо ви самотні, не панікуйте, тому що на вас чекають зустрічі, в яких ви зможете пройти досить успішно.

ТЕЛЕЦЬ

20 квітня – 20 травня

Телецю, сьогодні в тебе буде дещо ностальгійний настрій. Можливо, ви почуваєтеся трохи сентиментальнішим, ніж зазвичай, і хочете, щоб вас побалували. Ніколи не пізно зайнятися самоаналізом своїх дій та думок. Загальне підбиття підсумків дозволить вам рухатися вперед. Не дозволяйте докорам совісті та минулим помилкам послабити вас. Будьте більш поблажливими до себе, якщо хочете створювати надійні проекти у майбутньому. Зі всіх знаків зодіаку саме ваш народжує бажання в інших. Ви пропонуєте, залучаєте та стимулюєте можливості та широту п'яти почуттів. Однак у ці дні вам слід постаратися ігнорувати свою скромність і діяти відповідно до того, що просить ваше серце, перш ніж приймати рішення, що ґрунтується на розумі. Тому будьте спонтанними і не встановлюйте занадто завищених очікувань.

БЛИЗНЮКИ

21 травня – 20 червня

Зірки підтримають вас у повсякденних справах, Близнюки. Отже, це найкращий час, щоб стрибнути в саму гущу подій і підкорити світ. Якщо ви закохані, не розходьтеся в різні боки, виберіть одне. Надішліть зізнання в коханні звичайною поштою або електронною поштою. Ви навіть можете написати вірш чи пісню, щоб прочитати їх особисто. Не бійтеся здатися смішним або викрити себе. Продемонструйте свою чарівність і будьте дуже сміливими. Ви також можете випробувати неприємне розчарування з приводу дружби. Насправді вам часто доведеться стикатися з проблемами, для яких запропоновані вами рішення не знайдуть нічого, крім невеликої луни. Однак не втрачайте впевненості в собі і постарайтеся уявити та захистити свою точку зору якнайкраще.

РАК

21 червня – 22 липня

Рак, ваша поступлива натура проявить себе на повну силу в найближчі кілька годин. У вас доброзичлива поведінка, завдяки якій всі почуваються комфортно. Ваша комунікабельність поширюватиме навколо вас гарні вібрації, змушуючи всіх почуватися дуже комфортно. Якщо прямо зараз ваше серце розмірковує і вагається між двома відносинами, вам може бути дуже важко прожити свої пристрасті та емоційний ентузіазм у повній мірі. Коли ти з однією людиною, ти думаєш про іншу, і навпаки. Ці ситуації та такі стани розуму, очевидно, дуже засмучують, але зрештою вибір може перемогти. Якщо, звичайно, ти вмієш все це пережити легковажно і метушливо і знаєш, що це не та річ, яку можна розтягнути у часі, як резинку.

ЛЕВ

23 липня – 22 серпня

Вам слід звільнитися, особливо щодо вашого партнера та емоційних стосунків із сім'єю чи друзями. Скористайтеся можливістю висловити все, що ви сховали всередині, якщо не хочете захворіти, Лев. Але не забувайте бути чесними із самим собою. Якщо ви кажете надто швидко і не подумавши, ви можете сказати речі, про які пізніше можете пошкодувати. Спілкування, не зачіпаючи почуття інших людей, це мистецтво. Коротше кажучи, будьте тактовними і модулюйте свої пропозиції. З іншого боку, ви маєте надзвичайну силу переконання і переконання серед оточуючих. Вам слід використовувати цей дар для досягнення успіхів у своєму бізнесі, не зловживаючи при цьому довірливістю своїх колег. Заглушіть протиріччя, які часто заважають вашим діям, і ви досягнете успіху в позитивних та перспективних проектах на довгострокове майбутнє.

ДІВА

23 серпня – 22 вересня

Діво, іноді ти можеш бути надто реалістичною та розважливою, особливо коли справа стосується питань, пов'язаних з любов'ю. Ймовірно, вам було б корисно вкласти більше серця та пристрасті у своє особисте життя. Але вам потрібно чітко розуміти, що якщо ви займаєтеся особистими відносинами під час роботи, не дивно, що іноді це вас дуже засмучує. Тож не займайте оборонну позицію і не розпускайте волосся. Будьте винахідливими і заповзятливими, і ви не пошкодуєте про це. Не слід також виключати, що вам раптом захочеться переглянути певні стосунки у вашому оточенні як у професійному, так і в сентиментальному плані. У вас є сумніви в цінності цих зв'язків і ви хочете знати, що це щось міцне або щось віднесене вітром і нічого не вносить у ваше життя.

ТЕРЕЗИ

23 вересня – 22 жовтня

Сьогодні може бути ідеальний день, щоб оцінити цінність ваших романтичних відносин і місце, яке вони займають у вашому житті, але іноді ви здається дуже самотнім і задаєтеся питанням, чи відіграє інша людина важливу роль у вашому житті або це просто хобі. Хоча насправді в глибині душі ти знаєш, що певного моменту тобі потрібен хтось. Якщо ні, то хоча б усвідомте, що ви не такі самотні, як вам здається, і проаналізуйте, що може бути ваш розум. Так що не поринайте в повсякденну рутину і виберіть пригоду, яку ви хочете для свого життя в майбутньому. Ви знаєте, що представники вашого знака не знають меж і меж у визначенні найважливіших дій для найважливіших рішень, Терези. Подбайте про своє психічне здоров'я, тому що вам знадобиться вся його енергія, щоб переварити все, про що ви думатимете найближчими днями.

СКОРПІОН

23 жовтня – 21 листопада

Ви можете бути дуже здивовані увагою, яку вам приділятимуть протягом дня. Також енергія цих днів грайлива і романтична для певних обставин, які цього вимагатимуть, Скорпіон. Якщо ви підете кудись пообідати, з вами може зафліртувати навіть той, про кого ви не думаєте. На роботі колега може раптово виявити до вас несподіваний та небажаний інтерес. І ти не зрозумієш, чому романтична гра раптом ставить тебе на місце. Дозвольте собі насолодитися цією тривожною увагою. Також на горизонті очікується теплий день. Ви відчуваєте, що вас переповнює пристрасть і бажання, і ви знову відкрили для себе запал і пристрасть у коханні. Не соромтеся запросити свого партнера взяти участь у пробудженні ваших почуттів та емоцій. Візьміть ініціативу у свої руки та дайте волю своїм бажанням. Змусіть землю тремтіти і скористайтеся цією смугою, яка не матиме проблем. Це подарунок Всесвіту для того, щоб вам було весело у будь-якому гуртку.

СТРІЛЕЦЬ

22 листопада – 21 грудня

Стрілець, тобі слід приділяти весь час світові тому, щоб показати себе найніжнішою і лагіднішою істотою у світі зі своїм партнером чи своєю сім'єю. Ви знаєте, що ми пожинаємо тільки те, що посіяли, і якщо ви відчуваєте необхідність відчувати, що вас люблять і цінують за те, чого ви варті, дійсно зараз саме час, зараз чи ніколи. Ви отримаєте більше кохання, коли будете готові віддати його назад. У ці дні ви мріяли і не можете встояти перед бажанням подорожувати своїм спогадом. В результаті це повернення в минуле, що відродило певні почуття. Але перестаньте мучити себе старими історіями, які вас нікуди не ведуть. Натомість вам слід подумати про прекрасні сюрпризи, які готує вам майбутнє.

КОЗЕРІГ

22 грудня – 29 січня

Козеріг, ти можеш поставити питання, чому всі такі серйозні і чутливі, але тобі самому може не вистачати почуття гумору. Сприймайте це як нагадування про різні стадії, де ви можете перебувати. Почуття деяких людей не обов'язково перетинатимуться з вашими. Така множина точок зору може створити ситуації, близькі до драми, тому будьте готові відстоювати свою позицію. Можливо, останнім часом вам не дуже щастило у серцевих справах. Раптом ви ставите собі кілька питань про свою здатність спокушати, а також запитуєте, що ви можете зробити, щоб поліпшити свою ситуацію. Любов, мабуть, прийде, коли ти перестанеш про неї думати, і тоді зрозумієш, наскільки вона цінна.

ВОДОЛІЙ

20 січня – 28 лютого

Не дивно, що сьогодні ти мріятимеш про щось більше, Водолію. Якщо ви самотні, спитайте себе, чому і що вам потрібно зробити, і зобов'язайтесь це змінити. Якщо ви живете з партнером, призначте побачення там, де у вас було перше побачення. Це також можуть бути чудові дні, щоб зайнятися своїм життям у сфері особистих стосунків. За останні кілька місяців у вас накопичувалися невеликі конфлікти тут і там. Можливо, ваш партнер не згоден з вами в якомусь критичному питанні, тому необхідно порозумітися і спілкуватися. Не соромтеся постояти за себе і будьте тверді, не втрачаючи самовладання. Покладіть на стіл те, що вас турбує, і вам нічого не доведеться шкодувати.

РИБИ

19 лютого – 20 березня

Риби, якщо у вас є нереалізовані пристрасті та бажання, зараз саме час бити на сполох. У будь-якому випадку ви можете нести дуже багато на своїх плечах і приховувати свої потреби. Настав час заявити про себе і зробити все необхідне, щоб задовольнити свої спонукання та бажання. Але вам слід поставитися до цього дуже серйозно. Настання сезону кохання не зачіпає вас. Ось чому вам слід запитати себе, що з вами відбувається і чи сумніваєтеся ви у своїх почуттях. Можливо, ви просто боїтеся освідчитися в коханні або взяти на себе зобов'язання, а можливо, ви віддаєте перевагу грати в гру з неправильним напрямом і ризикувати всім. Не сумуйте і не соромтеся. Загляньте всередину себе раз і назавжди і не зупиняйтеся на тому, що перед вами.

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