Будинки "за копійки" продають в Україні, стало відомо, в яких областях можна купити нерухомість.

В Україні, зокрема, у Полтавській області продається будинок за невеликі гроші.

Оголошення з'явилися на сайті "ОЛХ".

"Продається дуже красива двоповерхова дача із білоЇ цегли. Знаходиться в місті Лубни по вулиці Коцюбинського в екологічно чистій зоні, з двох сторін оточена лісом, з величезними дубами, повітря дуже свіже, дуже тихо. Відпочинок на ній - одне задоволення", - повідомив автор оголошення.

Також продавець додав, що будинок підключений до світла: встановлено лічильник, працюють розетки та лампи. На першому поверсі є камін.

"Дача мінімально мебльована, можна нормально переночувати, навіть в прохолодну погоду, повністю готова до відпочинку. На 2 поверсі знаходиться гарний широкий балкон з неймовірними краєвидами на природу! Під дахом встановлений бак для води та умивальник на першому поверсі. Земельна ділянка - 5 соток, складається з 7 терас. Гарний підʼїзд автомобілем", - додав продавець.

Ціна будинку у місті Лубни становить 1 200 $, проте ціна договірна.

Крім того, будинок у Карпатах продають всього за 5 000 гривень.

"Продається будинок у Карпатах Львівської області Стрийський район, поруч протікає потічок є джерело. ціна договірна", - йдеться в оголошенні.

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