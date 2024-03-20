Дома "за копейки" продают в Украине, стало известно, в каких областях можно купить недвижимость.

В Украине, в частности, в Полтавской области продается дом за небольшие деньги.

Объявление появилось на сайте "ОЛХ".

"Продается очень красивая двухэтажная дача из белого кирпича. Находится в городе Лубны по улице Коцюбинского в экологически чистой зоне, с двух сторон окружена лесом, с огромными дубами, воздух очень свежий, очень тихо. Отдых на нем – одно удовольствие", - сообщил автор объявления.

Также продавец добавил , что дом подключен к свету: установлен счетчик, работают розетки и лампы. На первом этаже есть камин.

"Дача минимально меблирована, можно нормально переночевать, даже в прохладную погоду, полностью готова к отдыху. На 2 этаже находится красивый широкий балкон с невероятными видами на природу! Под крышей установлен бак для воды и умывальник на первом этаже. Земельный участок - 5 соток, состоит из 7 террас. Хороший подъезд на автомобиле", - добавил продавец.

Цена дома в городе Лубны составляет 1 200$, однако цена договорная.

Кроме того, дом в Карпатах продается всего за 5 000 гривен.

"Продается дом в Карпатах Львовской области Стрыйский район, рядом протекающий ручеек есть источник. цена договорная", - говорится в объявлении.

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