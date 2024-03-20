Дотримуючись цих порад, ви зможете оптимізувати зростання баклажанів та створити гармонійне середовище для посадки.

Досвідчені садівники попереджають, що при посадці баклажанів у відкритий ґрунт важливо передбачити супутні дії, щоб оптимізувати зростання та звести до мінімуму шкідників.

У зв'язку з цим вони дали кілька рекомендацій про те, як садити баклажани і чого слід не садити поряд.

Відповідні рослини-компаньйони для баклажанів:

Квасоля.

Вона допомагає покращити родючість ґрунту, фіксуючи азот, що сприяє зростанню баклажанів.

Білокачанна капуста.

Цей овоч допомагає злякати шкідників, які можуть вразити баклажани.

Редис.

Редиска служить природним репелентом для деяких шкідників та може допомогти покращити структуру ґрунту.

Диня та гарбуз.

Дані рослини можуть забезпечувати тінь та регулювати вологість баклажанів, займаючи при цьому різну глибину ґрунту.

Кабачки.

Вони можуть бути хорошим компаньйоном, займаючи різні ділянки саду і допомагаючи відлякувати шкідників.

Горох.

Він фіксує азот у ґрунті, збагачуючи його та сприяючи зростанню баклажанів.

Буряк.

Фахівці кажуть, що буряк може добре доповнювати баклажани та не конкурувати за ресурси.

Однак існують рослини, які слід не садити поряд із баклажанами:

Помідори.

І баклажани, і помідори сприйнятливі до однакових шкідників та хвороб, тому краще не садити їх разом.

Картопля.

Як і томати, вона має спільних із баклажанами шкідників і може конкурувати за ресурси.

Рекомендації щодо посадки перцю:

Експерти попереджають, що хоча саджати перець поруч із баклажанами дозволяється, стежте за тим, щоб між грядками була відстань не менше 70-80 см, щоб не допустити скупченості та конкуренції за ресурси.

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