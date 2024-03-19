Проявив избирательность в выборе растений, вы сможете создать гармоничную и процветающую среду в саду.

Украинцам сообщили, что важно помнить, какие растение нужно выбирать для выращивания рядом с ореховыми деревьями. Это связано с тем, что они могут выделять вещества, которые могут препятствовать росту и развитию соседних растений.

Специалисты назвали растения, которые лучше не сажать рядом с грецкими орехами:

Картофель.

Грецкие орехи могут выделять в почву вредные вещества, которые могут препятствовать росту и урожаю этого овоща.

Помидоры.

Посадка помидор рядом с грецкими орехами может сделать их более восприимчивыми к различным заболеваниям.

Капуста.

Наличие рядом грецких орехов может негативно повлиять на развитие капустных растений.

Морковь.

Также грецкие орехи могут оказать неблагоприятное воздействие на рост моркови, поэтому лучше держать их на расстоянии.

Чеснок и лук.

Данные овощи тоже могут быть чувствительны к выделениям ореховых деревьев, поэтому не рекомендуется сажать их рядом.

Сажая растения-компаньоны для ореховых деревьев, выбирайте виды, которые не будут конкурировать с ними за питательные вещества и пространство.

Кроме этого, учитывайте характеристики почвы и климат вашего участка, чтобы обеспечить оптимальные условия для роста и развития всех растений вашего сада.

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