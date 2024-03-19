Уникаючи несумісних комбінацій, ви можете створити гармонійне та продуктивне середовище на своєму городі та в саду.

Досвідчені городники стверджують, що для того, щоб ефективно боротися з колорадськими жуками і сприяти здоров'ю врожаю картоплі, потрібно розглянути можливість стратегічної посадки супутні культури між рядами.

Ці рослини-компаньйони можуть допомогти відлякати шкідників та покращити здоров'я ґрунту, сприяючи успішному збиранню врожаю.

Рослини-сусіди для картоплі:

Пижма.

Вона відома своїм сильним ароматом, що відлякує шкідників, за пижмою легко доглядати, і вона вимагає мінімальних зусиль.

Хрін.

Посадка цієї рослини поруч із картоплею може допомогти знизити ймовірність захворювань картоплі.

Кущова квасоля.

Ці рослини насичують ґрунт киснем, що приносить користь картоплі, а також забезпечують захист від колорадських жуків.

Кукурудза.

Розміщення кукурудзи на краю картопляної ділянки посилює смак.

Цибуля та часник.

Ці культури виробляють фітонциди, які відлякують шкідників та знижують ризик фітофторозу.

Чорнобривці, настурція та календула.

Дані квіти ефективні у відлякуванні колорадських жуків, і їх можна садити разом з картоплею для додаткового захисту.

Овочі, які не можна садити разом:

Морква та зелень.

Моркві буде важко прижитися, якщо її посадити поряд із зеленню кропу, петрушки чи гірчиці, оскільки ці рослини конкурують за вологу та поживні речовини у ґрунті.

Помідори та капуста.

І помідори, і капуста вимагають однакових поживних речовин із ґрунту у великих кількостях. Спільна посадка може призвести до конкуренції поживних речовин та зниження врожайності.

Солодкий перець та квасоля.

Вони сприйнятливі до грибкового захворювання на антракноз. Якщо одна культура заражається, вона може швидко поширитись на сусідні рослини.

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